Con el Mundial de 2026 llegando a su fin, las miradas empiezan a dirigirse hacia la próxima Copa del Mundo. Y no será una cualquiera. La Fifa prepara un torneo sin precedentes para conmemorar los 100 años de la primera edición del campeonato, disputada en Uruguay en 1930.

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El Mundial 2030 será el primero en la historia que se jugará en tres continentes y seis países, una apuesta inédita que combinará el homenaje a los orígenes del torneo con una organización repartida entre Europa, África y Sudamérica.

Sudamérica abrirá el Mundial 2030

Como parte de la celebración del centenario de la Copa del Mundo, la Fifa decidió que los tres primeros partidos del torneo se disputen en Sudamérica.

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Uruguay albergará el partido inaugural en el histórico Estadio Centenario de Montevideo, escenario de la primera final mundialista en 1930.

Por su parte, Argentina disputará su primer compromiso de la fase de grupos en Buenos Aires, mientras que Paraguay recibirá otro de los encuentros inaugurales en Asunción, ciudad donde tiene su sede la Conmebol.

Una vez finalizados esos partidos, las seis selecciones involucradas —los tres anfitriones sudamericanos y sus respectivos rivales— viajarán a Europa y África para continuar la fase de grupos.

España, Portugal y Marruecos serán las sedes principales

Después de la jornada inaugural, el desarrollo del Mundial se concentrará en España, Portugal y Marruecos, los tres organizadores principales del certamen.

España será el país con mayor cantidad de estadios y contará con escenarios emblemáticos como el Santiago Bernabéu, el Spotify Camp Nou y el Metropolitano.

Portugal aportará el Estadio da Luz, el José Alvalade, ambos en Lisboa, además del Estadio do Dragão, en Oporto.

Mientras tanto, Marruecos trabaja en la construcción del Gran Estadio de Casablanca, un escenario con capacidad para cerca de 115.000 espectadores, pensado para albergar algunos de los partidos más importantes del campeonato.

¿Qué selecciones clasifican directamente al Mundial 2030?

Al ser países anfitriones, España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay tendrán asegurado su lugar en la Copa del Mundo de 2030.

Esos cupos serán descontados de las plazas correspondientes a UEFA, CAF y Conmebol, mientras el resto de selecciones deberá disputar las respectivas eliminatorias.

¿Dónde se jugará la final?

Aunque la Fifa todavía no ha oficializado la sede de la final, el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, aparece como el principal candidato para albergar el partido por el título.

No obstante, Marruecos también impulsa la candidatura del Gran Estadio de Casablanca, que busca convertirse en uno de los escenarios más modernos del fútbol mundial.

La logística será uno de los mayores retos para el Mundial 2030

Uno de los aspectos que más debate ha provocado es el impacto de los largos desplazamientos entre continentes.

Para reducir los efectos del viaje transatlántico, la Fifa anunció que las selecciones que disputen los partidos inaugurales en Sudamérica dispondrán de entre 11 y 12 días antes de afrontar su segundo compromiso en Europa o África, con el objetivo de minimizar el desgaste físico y la adaptación al cambio horario.

El Mundial 2030 promete convertirse en uno de los eventos deportivos más ambiciosos de todos los tiempos, no solo por su formato, sino también porque marcará el centenario de la competición más importante del fútbol mundial.

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