El técnico de Envigado, Alberto Suárez, quien dirigió a Jhon Jáder Durán en sus inicios profesionales en la ‘Cantera de Héroes’, reveló detalles de lo ocurrido en el camerino de la Selección Colombia durante el entretiempo del partido contra Perú, disputado el 6 de junio de 2025 en el estadio Metropolitano de Barranquilla por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

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En una entrevista con el podcast ‘Un Break’, Suárez contó lo que el propio delantero, hoy en el Benfica de Portugal, le relató hace unas semanas sobre el episodio que, hasta ahora, tanto el jugador como el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo habían negado públicamente.

Según Suárez, cuando le preguntó directamente a Durán sobre las versiones que circulaban de un altercado, el atacante inicialmente lo negó. “A él lo acusan de un evento en el camerino. Yo le dije la última vez que vino, hace como mes y medio: ‘¿Eso es cierto?’, y me dijo que no”, relató el entrenador. Sin embargo, después el delantero le explicó con más detalle cómo se desarrollaron los hechos.

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De acuerdo con las palabras de Durán transmitidas por Suárez: “Es cierto que yo agarré, yo tenía agarrado a un compañero haciéndole un reclamo. El profe me agarró por detrás, pero yo no sabía que era el profe. Yo moví los brazos para quitármelo de encima, porque no me sentía bien que me agarrara. Y claro, el profe cayó”, relató el DT.

Acá, lo narrado por el entrenador de Envigado:

Entonces por fin se supo lo que pasó con John Jader Durán y Néstor Lorenzo. Por más que en un camerino pasen muchas cosas, se entiende porque se sacó del Mundial. Palabras contadas por Alberto Suárez.

📹: Un Break. pic.twitter.com/pWBowVkmVL — Alejandro Soche ⚽️📰📻 (@AlejoSoche) July 28, 2026

El encuentro contra Perú terminó 0-0. Durán fue sustituido en el entretiempo y, al día siguiente, salió de la concentración. La versión oficial que se entregó en su momento fue que el jugador presentaba dolores de espalda, motivo por el cual tampoco viajó al partido siguiente frente a Argentina en Buenos Aires.

Desde ese momento, Jhon Jáder Durán no volvió a ser convocado a la Selección Colombia. Aunque integró la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026, no ha regresado a la nómina de Néstor Lorenzo.

Suárez salió en defensa del futbolista, a quien considera como un hijo, y cuestionó el trato que ha recibido en el país. “(Jhon) no ha sacado un revólver a nadie, no lo han cogido haciendo disparos, no ha matado a nadie, como otros sí, que los idolatran”, afirmó.

Y luego, agregó: “Hay otros que llegaban al pueblo y cogían a bala a todo el mundo y los idolatran, todavía los idolatran porque se volvieron personajes de televisión”.

El técnico de Envigado insistió en la juventud del delantero: “Este es un niño. ¿Y sabe qué es lo que le duele al país? Que es un niño rico, que tiene mucho dinero. Porque si no tuviera tanto dinero, no les importaba qué hacía”.

En el mismo diálogo, Suárez señaló que el fútbol colombiano ha sido especialmente duro con Durán desde que comenzó a recibir grandes sumas de dinero a temprana edad. “Lo que pasa con Durán es que le llegó mucha plata muy rápido y eso le duele al país, que sea rico, pero nadie lo preparó para eso y ese fue el problema”, expresó.

El relato de Alberto Suárez es el primero de alguien cercano al jugador que confirma públicamente que sí existió una situación de tensión en el camerino aquella tarde de junio de 2025, más de un año después de los hechos y cuando Durán lleva más de doce meses sin ser llamado a la ‘tricolor’.

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