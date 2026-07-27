El futuro de Jhon Lucumí en el fútbol italiano sigue tomando fuerza en este mercado de fichajes. Aunque desde hace varias semanas la Juventus ha sido el principal club vinculado con el defensor colombiano, ahora apareció un nuevo pretendiente en la Serie A que ya inició conversaciones para intentar quedarse con sus servicios.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Incluyen a Luis Díaz en inesperado listado de decepciones del Mundial 2026: once completo)

De acuerdo con información del periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, el Como abrió negociaciones con el Bologna para conocer las condiciones de un eventual traspaso del zaguero de la Selección Colombia. El club, que busca reforzar su defensa para la próxima temporada, considera a Lucumí como una de sus prioridades en este periodo de transferencias.

El central, de 28 años, viene de consolidarse como uno de los mejores defensores del campeonato italiano gracias a su regularidad, su capacidad para salir jugando con perfil zurdo y la experiencia que acumula tanto en la Serie A como con la Selección Colombia. Ese rendimiento despertó el interés de varios equipos europeos durante los últimos meses.

Hasta hace poco, la Juventus aparecía como el principal candidato para ficharlo. Incluso, el conjunto de Turín siguió de cerca su situación contractual mientras esperaba que expirara la cláusula de rescisión de 28 millones de euros que tenía el jugador. Una vez vencido ese plazo, Bologna quedó abierto a negociar una venta por una cifra distinta, siempre que llegue una oferta que satisfaga sus expectativas.

La irrupción del Como cambia el panorama para Lucumí. El club lombardo pretende incorporar más de un defensor central durante este mercado y ya dio el primer paso para conocer la viabilidad de la operación. Mientras tanto, la Juventus permanece atenta a cualquier movimiento, consciente de que la competencia por el colombiano podría aumentar en las próximas semanas.

El Bologna, por su parte, no descarta la salida del defensor. Su director ejecutivo, Claudio Fenucci, reconoció recientemente que el club había acordado con Lucumí facilitar una transferencia si llegaba una propuesta conveniente durante este verano europeo, teniendo en cuenta que el futbolista entra en la recta final de su contrato.

(Ver también: Minnesota United se despidió de James Rodríguez con frío mensaje, luego de unos meses en la MLS)

Por ahora no existe un acuerdo entre las partes, pero el interés del Como confirma que el colombiano es uno de los defensores más cotizados del mercado italiano. Con varias semanas por delante antes del cierre del libro de pases, todo apunta a que su nombre seguirá siendo protagonista y que la puja por su fichaje apenas comienza.

* Pulzo.com se escribe con Z