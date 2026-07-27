James Rodríguez sigue dividiendo muchas opiniones en el entorno de la Selección Colombia, sobre todo después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues no tuvo un buen rendimiento y muchos piden que dé un paso al costado de cara a lo que viene.

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De hecho, el mismo capitán había mencionado esa posibilidad de que se retiraba del combinado nacional luego de la Copa del Mundo, pero ahora surgió una información que podría cambiar todo ese panorama.

Según Javier Hernández Bonnet, los promotores de los próximos amistosos del equipo colombiano, que serán contra Perú y México, habrían exigido que estuviera el ’10’ del combinado nacional, lo que no permitiría su retiro aún.

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Esto ha despertado muchas críticas en el entorno del combinado nacional, siendo Carlos Antonio Vélez uno de los principales, al punto de decir que si eso lo permitía la Federación, todos los dirigentes deberían dar un paso al costado.

“Si los dirigentes y el DT aceptan las presiones de los promotores de amistosos para convocar ídolos de barro a unos amistosos que deben servir para iniciar una urgente renovación, igual se ganan si de eso se trata, solo queda un camino… que se larguen todos, que no quede uno solo”, escribió Vélez en su cuenta de X.

Si los dirigentes y el DT aceptan las presiones de los promotores de amistosos para convocar ídolos de barro a unos amistosos q deben servir para iniciar una urgente renovación, igual se ganan si de eso se trata, solo queda un camino.. que se larguen todos!!! Que no quede uno… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) July 27, 2026

Y es que para el periodista deportivo, los promotores no deberían exigir esta clase de condiciones y los dirigentes y el cuerpo técnico tampoco deberían aceptarlo, puesto que el jugador no está en buenas condiciones, actualmente ni siquiera tiene equipo y por eso no debería ser convocado, y menos por temas comerciales.

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Lo cierto es que Colombia se medirá contra Perú y México, a falta de confirmación oficial, en el cierre del mes de septiembre en Estados Unidos, con sedes aún por definir.

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