El padre y empresario de Neymar, Neymar da Silva Santos, afirmó de manera categórica que su hijo continuará jugando al fútbol profesional, descartando un retiro inmediato. La declaración se produjo este lunes 3 de agosto durante un evento benéfico organizado por el Instituto Neymar Jr. en São Paulo, según informó UOL.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Pillaron a Lamine Yamal en Cartagena e hinchas explotaron; está disfrutando de sus vacaciones)

Neymar, de 34 años, había sido consultado sobre su futuro más allá de diciembre, fecha en la que finaliza su contrato con el Santos. El delantero evitó comprometerse con una decisión definitiva. “Tengo un contrato con el Santos hasta diciembre. Pretendo cumplirlo, honrar la camiseta del Santos de la mejor manera posible”, señaló en su momento.

Y agregó: “Después voy a pensar, cuando termine el contrato, si continúo en el Santos, si me voy, si dejo de jugar o si sigo. Realmente no sé qué voy a hacer”. También destacó que se siente bien físicamente y que avanza “poco a poco, partido a partido”.

Lee También

Ante la misma pregunta, su padre fue mucho más contundente. “Neymar ama jugar al fútbol. ¿Qué va a hacer? Todavía no tiene título de médico, así que va a seguir jugando al fútbol”, declaró Neymar da Silva Santos, según el reporte de UOL.

El contexto de estas declaraciones es particular. Neymar se retiró de la selección brasileña tras la eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Noruega. Desde entonces ha generado especulaciones sobre un posible adiós definitivo al fútbol de clubes, especialmente por el historial de lesiones que ha marcado las últimas temporadas de su carrera.

Sin embargo, el atacante mantiene vínculo contractual con el Santos hasta finales de año. El club brasileño disputa las octavos de final de la Copa Sudamericana y lucha por mantenerse en la máxima categoría del fútbol local.

La postura del padre refuerza un mensaje que ya había transmitido en julio, poco después de la eliminación mundialista, cuando publicó una carta abierta en Instagram pidiendo a su hijo que no abandonara el deporte y redescubriera la alegría de jugar. En esta ocasión, sin embargo, la afirmación fue directa y sin matices: Neymar seguirá en el fútbol.

Las palabras del empresario llegan en un momento en el que el propio jugador deja abierta todas las puertas. Mientras Neymar prefiere vivir “año a año” y no proyectarse más allá de 2026, su padre considera que el amor por el balón es suficiente argumento para descartar el retiro.

* Pulzo.com se escribe con Z