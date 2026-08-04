Lamine Yamal es uno de los mejores jugadores del mundo, pues a su corta edad es el futbolista diferencial tanto en el Barcelona como en la Selección de España. Es más, tiene 19 años y ya es campeón tanto de la Eurocopa como del Mundial, recordando que viene de ganarle a Argentina en la final de la Copa del Mundo.

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Por eso mismo y su forma de ser, el jugador es tan reconocido, por lo que todo lo que hace tiene una repercusión importante.

Por ejemplo, en los últimos días el joven futbolista subió una foto con la bandera de Colombia, lo cual llamó mucho la atención porque hizo pensar que podía venir al país a sus vacaciones.

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De hecho, en la mañana de este martes, 4 de agosto, subió un video a su TikTok bailando una de sus canciones favoritas, pero nuevamente con la bandera de Colombia, lo cual avivó aún más los rumores.

Ahora, ese rumor se confirmó en los últimos minutos, cuando fue visto saliendo de un hotel en el centro histórico de Cartagena. De hecho, allí se reunieron decenas de personas para ver al crack del Barcelona, quien pasará los últimos días de sus vacaciones en la capital del Bolívar.

Así lo vieron:

Alguien me puede responder que hace Lamine Yamal en Cartagena? Si yo suelo leer por aquí que nadie quiere venir a este moridero pic.twitter.com/I7xHwqKUXH — Golau. (@golauriverde) August 4, 2026

(Ver también: Cómo quedó el palmarés de campeones del mundo con el nuevo título de España)

Cabe destacar que Yamal y el resto de los jugadores que fueron campeones del mundo con España están en los últimos días de vacaciones, pues ya casi comienzan las temporadas europeas nuevamente y por eso se deben sumar a la pretemporada, lo cual les permite jugar durante todo el año sin lesiones y con un buen estado de forma.

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