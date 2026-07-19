La final del Mundial de 2026 dejó una batalla entre dos selecciones con historia en la élite del fútbol mundial, pero con trayectorias muy distintas en cuanto a títulos.

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Hasta antes de esta final, el listado de campeones del mundo lo lideraba Brasil con cinco títulos, seguido por Alemania e Italia con cuatro cada uno. Luego aparecía Argentina con tres coronas, mientras que Francia y Uruguay suman dos. España e Inglaterra completaban la lista con un título cada uno.

Este reducido grupo de ocho selecciones es el único que ha logrado levantar el trofeo en casi un siglo de historia del torneo, lo que refleja una hegemonía clara de Europa y Sudamérica en la competición.

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En ese contexto, la final entre Argentina y España no solo definía al campeón de 2026, sino que también reconfiguraba parcialmente ese ránking histórico, especialmente en la zona media de la tabla.

Cómo quedó el palmarés con el título de España

Los españoles alcanzaron su segundo título mundial, sumándose al conseguido en Sudáfrica 2010.

Esto le permitió igualar a Francia y Uruguay en el listado histórico, consolidándose como una de las selecciones importantes del siglo XXI. Además, permitió un crecimiento significativo para un equipo que durante décadas estuvo lejos de la élite mundial y que solo en los últimos años logró dar el salto definitivo.

Aunque España sigue lejos de los máximos ganadores, este segundo título la ubicó en una posición más competitiva dentro del palmarés y reforzó el dominio europeo en el fútbol mundial.

Un palmarés que sigue siendo exclusivo

Más allá del resultado, el Mundial de 2026 mantuvo una tendencia histórica: el trofeo seguió en manos de una potencia tradicional. Desde 1930, ninguna selección fuera de Europa o Sudamérica ha logrado ser campeona, lo que subraya la dificultad de romper esa hegemonía.

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