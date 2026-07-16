La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 no solo dejó una celebración inolvidable por el 2-1 sobre Inglaterra, sino también una imagen que rápidamente se volvió viral.

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(Vea también: Jugadores de Argentina exhiben pancarta sobre las Malvinas tras semifinal ante Inglaterra y generan reacciones políticas)

En medio de los festejos, varios jugadores levantaron una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”, un gesto cargado de simbolismo que desató miles de reacciones en redes sociales.

Horas después comenzaron a conocerse detalles de cómo ese trapo llegó hasta las manos de los futbolistas. Según publicaciones que circularon en redes, un hincha fue quien llevó la bandera al estadio y la lanzó hacia los jugadores durante la celebración.

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La historia tomó fuerza luego de que el usuario de X @Milo20154 compartiera una fotografía de la bandera extendida sobre un mueble, aparentemente dentro de una habitación de hotel. Junto a la imagen aseguró: “La pintó el primo de mi cuñada, es un pedazo de sábana del hotel”.

la pintó el primo de mi cuñada, es un pedazo de sabana del hotel!! pic.twitter.com/M5otoK5wlp — 𝖒𝖎𝖚𝖈𝖍𝖎 (@Milo20154) July 16, 2026

Qué pasó con la bandera que apareció en el partido entre Inglaterra y Argentina

El detalle que más llamó la atención es que, de acuerdo con las medidas de seguridad para el partido entre Argentina e Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, los aficionados no podían ingresar banderas o trapos alusivos a las Islas Malvinas, ya que las autoridades los consideraban posibles elementos de provocación.

Por ese motivo, la bandera habría entrado oculta al escenario deportivo antes de terminar convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas de la clasificación argentina a la final.

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