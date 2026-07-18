La Copa del Mundo 2026 tuvo un cierre a pura emoción en el partido por el tercer lugar. Inglaterra derrotó 6-4 a Francia en el Hard Rock Stadium de Miami y se quedó con la medalla de bronce, luego de un compromiso que ofreció diez goles, un primer tiempo demoledor de los ingleses y una reacción francesa que puso suspenso hasta los minutos finales.

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El conjunto dirigido por Inglaterra salió decidido a liquidar el encuentro desde el inicio. Declan Rice abrió el marcador apenas a los tres minutos y luego llegaron las anotaciones de Ezri Konsa, tras asistencia del propio Rice, y un doblete de Bukayo Saka, quien aprovechó dos grandes jugadas colectivas para ampliar la diferencia antes del descanso.

A esa exhibición ofensiva también se sumó Jude Bellingham, autor de uno de los goles más espectaculares de todo el Mundial, dejando el partido prácticamente sentenciado al término de la primera mitad.

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Francia lo intentó con Mbappé

Francia, sin embargo, no bajó los brazos y protagonizó una notable reacción en el complemento. Kylian Mbappé volvió a demostrar por qué fue una de las grandes figuras del torneo al marcar dos goles, mientras que Bradley Barcola también se hizo presente en el marcador para acercar a los franceses.

Los dirigidos por Didier Deschamps llegaron a ilusionarse con una remontada histórica, pero Inglaterra respondió en el momento justo y Bukayo Saka selló la victoria con un penal sobre el final, convirtiéndose en una de las figuras del compromiso.

Con este resultado, Inglaterra cerró su participación en el Mundial 2026 con el tercer puesto, mientras que Francia se despidió sin subir al podio en el que también fue el último partido de Didier Deschamps como seleccionador.

Ahora, toda la atención se centra en la gran final: España y Argentina definirán al nuevo campeón del mundo este 19 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, en un duelo que promete paralizar al planeta fútbol.

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