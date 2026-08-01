Por: Caracol TV

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Jhon Durán vive uno de los retos más importantes de su carrera al ingresar al Benfica, el equipo más laureado de Portugal, con la expectativa de convertirse en el delantero centro de referencia. Sin embargo, su panorama inmediato se complica debido a la decisión del club de mantener a Vangelis Pavlidis en la plantilla, según informaron los diarios portugueses Récord y A Bola. De acuerdo con estas fuentes, la directiva del Benfica no tiene planes de desprenderse del goleador griego, pese al interés que ha generado en otros clubes europeos.

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El nombre de Pavlidis incluso fue vinculado recientemente como una alternativa para el FC Barcelona, que busca reforzar el ataque antes de que cierre el mercado de fichajes de verano de 2026. Aunque Julián Álvarez es el objetivo principal para el club catalán, Pavlidis apareció en la lista de alternativas, según detalló Récord. Pese a ello, la postura del Benfica es clara: solo considerarán vender a Pavlidis si reciben una oferta “irresistible”. Hasta el cierre de julio, no se registró ninguna propuesta formal por parte de otros equipos, por lo que la directiva mantiene su decisión de retenerlo.

Este hecho supone un desafío directo para Durán, ya que ambos ocupan la misma posición en la cancha. La competencia por la titularidad será intensa, y mantener al griego refuerza la exigencia sobre el colombiano de demostrar su capacidad desde el primer momento. Esta situación contrasta de manera notable con la incertidumbre que rodeaba a Pavlidis hace pocas semanas. Según A Bola, finalizando la temporada anterior, Pavlidis se marchó de vacaciones desconcertado y poco motivado por su futuro en el club. El Benfica no se había clasificado a la Champions League, y había rumores internos de una posible venta para equilibrar las finanzas, especialmente ante la baja cuota goleadora del atacante entre febrero y mayo, lapso en que solo marcó tres goles.

No obstante, el comienzo de la nueva campaña alteró radicalmente ese panorama. El delantero griego se destacó de manera notable al marcar cuatro goles en la eliminatoria previa contra el Saint Gallen de Suiza para ingresar a la Europa League, recibiendo elogios públicos de sus compañeros. Esta resurrección deportiva consolidó su posición como uno de los hombres de confianza del entrenador. En consecuencia, la adaptación y el desempeño inmediato serán cruciales para Durán, quien deberá sobreponerse a la presión y brillar con actuaciones determinantes si aspira a adueñarse del puesto de delantero centro titular en el Benfica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Jhon Durán debe competir con Vangelis Pavlidis en el Benfica?

Jhon Durán debe competir con Vangelis Pavlidis porque ambos ocupan la posición de delantero centro en el Benfica y, según informan los medios portugueses Récord y A Bola, el club decidió mantener al goleador griego en su plantilla ante la ausencia de ofertas de traspaso “irresistibles”. Esto hace que la lucha por la titularidad sea el principal reto del colombiano.

¿Cuál es la situación actual de Vangelis Pavlidis en el Benfica y cómo afecta a Jhon Durán?

Actualmente, Vangelis Pavlidis atraviesa un buen momento tras iniciar la temporada con cuatro goles en la eliminatoria previa a la Europa League, lo que ha fortalecido su rol en el equipo. Esta situación complica la adaptación de Jhon Durán, quien debe destacar en sus actuaciones para aspirar a la titularidad en el Benfica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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