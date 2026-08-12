El terremoto del pasado lunes, 10 de agosto, ha sido de las peores tragedias naturales registradas en el país en los últimos años, pues fue de 7.4 y por eso derrumbó tantos edificios en varias de las principales ciudades como Quibdó, Cali y Pereira.

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Todo el país está conmocionado por esa situación, al punto de que muchas cosas se han interrumpido para darle prioridad a atender la situación con la mayor eficiencia posible.

El fútbol, por ejemplo, fue uno de los eventos que tuvo que aplazarse, pues los partidos que se iban a jugar entre semana se movieron, pero el fin de semana ya volverá a rodar el balón.

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Esta es una decisión muy criticada, pues muchos consideran que la Dimayor debería priorizar también el pensar en las víctimas y lo que se viene antes que el fútbol. Además, muchos jugadores del Pereira, Once Caldas, Deportivo Cali y más se vieron afectados por la situación, así que no estarán concentrados (como es normal) y eso afectaría el rendimiento del juego.

Uno de los que cuestionó la idea de Dimayor fue César Augusto Londoño, quien aseguró que no se puede hacer como que nada esté ocurriendo mientras las personas lloran a sus seres queridos que fallecieron en medio de esta tragedia.

Por medio de un mensaje en X, el periodista dijo: “No se pueden programar partidos mientras miles de personas buscan o entierran sus seres queridos”.

Este fue el mensaje completo:

La Liga colombiana de fútbol debe parar indefinidamente. No se pueden programar partidos mientras miles de personas buscan o entierran sus seres queridos. No se pueden cantar goles mientras se lloran los muertos. Conciencia ante una de las tragedias más grandes en Colombia. — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) August 12, 2026

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De esta manera, muchas personas del medio piden a la Dimayor que replantee la idea de que vuelva el fútbol tan pronto, ya que aún hay muchas situaciones complicadas, la cifra de personas fallecidas sigue subiendo y aún hay muchas desaparecidas, por lo que no es prudente que se juegue fútbol.

Cuándo vuelve el fútbol colombiano

Tal como informó la Dimayor, los próximos partidos que se jugarán en Colombia son:

Viernes 14 de agosto:

Tolima vs. Llaneros a las 6:00 de la tarde.

Sábado 15 de agosto:

Nacional vs. Santa Fe a las 6:05 de la tarde.

Boyacá Chicó vs. Junior a las 8:10 de la noche.

Cúcuta vs. Águilas Doradas a las 8:10 de la noche.

Domingo 16 de agosto:

Inter de Bogotá vs. Medellín a las 4:05 de la tarde.

Lunes 17 de agosto:

Bucaramanga vs. Pasto a las 4:05 de la tarde.

Millonarios vs. Deportivo Cali a las 6:10 de la tarde.

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Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.