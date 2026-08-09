Por: EL PILON SA

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Alianza Valledupar sufrió una derrota dolorosa en los últimos minutos ante Atlético Bucaramanga en el estadio Armando Maestre Pavajeau, por la cuarta fecha de la Liga BetPlay. El marcador final fue 3-2 a favor del conjunto santandereano, que supo aprovechar los errores del rival para llevarse los tres puntos en condición de visitante, según información difundida por Win Sports el 9 de agosto de 2026.

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El partido empezó de manera intensa, con un gol tempranero a los cinco minutos por parte de Félix Charrupí para Bucaramanga. De acuerdo con las imágenes compartidas por Win Sports, Charrupí aprovechó una serie de rebotes dentro del área de Alianza Valledupar y, tras un remate certero, dejó sin opciones al arquero Johan Wallens. Sin dejarse intimidar por el golpe inicial, el equipo local reaccionó al minuto 28 gracias a la conexión de Deinner Quiñones y una excelente jugada de Cristian Vergara. Este último, después de recibir un pase largo y burlar a la defensa rival, definió de forma cruzada para igualar el encuentro.

Sin embargo, la alegría de los hinchas vallenatos fue corta. Solo seis minutos después, Luciano Pons, delantero del conjunto visitante, volvió a adelantar a Bucaramanga con un cabezazo en el área chica, producto de una desatención defensiva. Así culminó la primera mitad, dejando en evidencia la fragilidad de los dos equipos en zona defensiva y el ritmo alto del compromiso.

En la etapa complementaria, Alianza Valledupar tuvo dificultades para organizar su juego ofensivo, aunque nunca resignó el empate. Al minuto 81, Misael Martínez rescató al equipo con un potente remate de media distancia que significó el 2-2 para delirio de la afición local, según videos publicados por Win Sports. No obstante, el esfuerzo fue insuficiente. En el tiempo de adición, una serie de intervenciones de Johan Wallens no lograron evitar la caída de su arco: Emerson Batalla, quien anteriormente había defendido los colores de Alianza Valledupar, anotó el gol ganador para Bucaramanga, sellando un agónico 3-2.

La derrota prolonga el mal momento de Alianza Valledupar en su estadio. De acuerdo con la información suministrada por Win Sports, el equipo no gana en casa por Liga BetPlay desde el 19 de marzo de 2026, cuando superó al Deportivo Cali 1-0. El próximo reto será ante Once Caldas, el 13 de agosto, en el mismo escenario, por la ida de la Copa BetPlay.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Alianza Valledupar no logra ganar como local en la Liga BetPlay?

Alianza Valledupar sigue sin celebrar una victoria como local en la Liga BetPlay desde el 19 de marzo de 2026. Los constantes errores defensivos y la dificultad para sostener el marcador en los momentos decisivos han sido factores clave en esta mala racha, como se evidenció en el reciente duelo ante Atlético Bucaramanga, donde cedió puntos en los minutos finales.

¿Cómo fue el rendimiento de Atlético Bucaramanga frente a Alianza Valledupar en la cuarta fecha de la Liga BetPlay?

Atlético Bucaramanga mostró eficacia ofensiva y supo capitalizar los errores del rival. El equipo anotó en momentos clave del encuentro, especialmente con goles de Félix Charrupí, Luciano Pons y Emerson Batalla, quien selló la victoria en tiempo de descuento, demostrando contundencia y oportunismo en el estadio Armando Maestre Pavajeau.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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