En la noche de este domingo 9 de agosto, el Cúcuta Deportivo sorprendió al anunciar la salida de su cuerpo técnico cuando apenas se han disputado cuatro fechas del campeonato, una decisión que llama la atención por lo prematuro del movimiento en el banquillo.

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A través de un comunicado oficial, el club informó que la desvinculación se dio en buenos términos y por mutuo acuerdo. En el documento, la institución señaló textualmente: “Cúcuta Deportivo Fútbol Club informa que, de común acuerdo, se ha dado por terminado el vínculo contractual con los profesores Richard Páez, director técnico, y Jorge Durán, asistente técnico del equipo profesional”.

La decisión implica la salida del entrenador Richard Páez y su asistente Jorge Durán, quienes habían asumido el reto recientemente. Sin embargo, su proceso se corta de forma anticipada, con solo cuatro jornadas disputadas en el torneo, lo que abre interrogantes sobre la estabilidad deportiva del equipo en este inicio de temporada.

En el mismo comunicado, el club agradeció el trabajo hecho por el cuerpo técnico durante su corto paso por la institución. “Agradecemos profundamente a ambos por haber aceptado el reto de llegar a nuestra institución, por su trabajo, compromiso y entrega durante el tiempo que defendieron nuestros colores”, agregó el equipo.

El mensaje también incluyó buenos deseos para el futuro de ambos entrenadores: “Les deseamos muchos éxitos en los caminos que emprendan y lo mejor para ellos y sus familias”. Finalmente, el club cerró con un tono cercano: “Gracias, profes Richard y Jorge. Esta siempre será su casa”.

Páez alcanzó a dirigir 18 partidos en la Liga y dejó un saldo de tres victorias, seis empates y nueve derrotas, con 19 goles anotados y 26 recibidos.

Por ahora, el equipo no ha anunciado quién asumirá la dirección técnica luego de esta sorpresiva salida, que se da en un momento clave del campeonato y con muy poco recorrido competitivo.

La decisión de cortar el proceso tan temprano pone presión sobre la dirigencia para encontrar rápidamente un reemplazo que encamine al equipo en lo que resta del torneo.

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