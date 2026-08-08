Un informe de la policía de Estados Unidos desveló las amenazas de seguridad que enfrentaron las autoridades durante el Mundial de fútbol 2026, torneo conquistado por España y coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá.

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Según el documento, recogido por Marca y elaborado por el FBI y el Centro para la Cooperación Policial Internacional (IPCC), Lionel Messi fue el jugador que más amenazas recibió a lo largo de toda la competición.

El informe detalla varios episodios de alto riesgo centrados en el capitán de la selección argentina. Antes del partido de la fase de grupos entre Argentina y Jordania, disputado en Dallas, un hombre llamó al aeropuerto de esa ciudad y amenazó con irrumpir en el estadio acompañado de otras dos personas.

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Según el reporte policial citado por el mencionado diario, el grupo portaría bombas caseras y un rifle AR-15, y el comunicante mencionó expresamente a Messi como objetivo del ataque, junto a policías y jugadores de ambos equipos.

Las amenazas se repitieron con mayor gravedad antes del duelo de octavos de final entre Argentina y Egipto, jugado en el Atlanta Stadium. En redes sociales, uno de los sospechosos escribió: “Voy a entrar en el Atlanta Stadium y voy a volar a Messi con cuatro bombas pegadas en mi cuerpo”.

Durante ese mismo partido, la policía recibió otra llamada que alertaba sobre la existencia de tres bombas ocultas en varias papeleras de las gradas. Las autoridades activaron el protocolo de seguridad y registraron todo el estadio con perros detectores de explosivos. Finalmente, se trató de una falsa alarma: no se encontró ningún artefacto.

El documento policial subraya que Messi concentró el mayor número de amenazas durante el torneo. Las fuerzas de seguridad, coordinadas por el FBI y el IPCC, se encargaron de neutralizar estos avisos y otros incidentes similares que afectaron a diferentes jugadores y árbitros.

Marca señaló que ninguna de las amenazas concretas contra el astro argentino llegó a materializarse, ya que los sospechosos no lograron acceder a los recintos con armamento ni se hallaron explosivos reales en las inspecciones realizadas.

El informe también recoge problemas de seguridad relacionados con otros futbolistas, como Cristiano Ronaldo, quien enfrentó incidentes en el hotel de concentración de Portugal, aunque el foco principal del documento está puesto en las alertas dirigidas contra Messi.

Las autoridades estadounidenses monitorearon de forma permanente posibles riesgos terroristas, acosadores y amenazas violentas tanto contra los jugadores como contra sus familias durante el desarrollo del Mundial.

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