Los principales equipos europeos ya se están poniendo a punto para que ruede el balón en una nueva temporada, pues estamos próximos a iniciar las grandes ligas que reúne a los mejores futbolistas del planeta.

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Sin embargo, siempre para iniciar el año se juega un partido muy llamativo y entretenido, puesto que reúne a dos de los campeones más importantes de la campaña pasada: el campeón de la Champions League contra el campeón de la Europa League.

En esta oportunidad, el duelo será entre el PSG, que derrotó al Arsenal en la final de la Champions, contra el Aston Villa, equipo inglés que venció al Friburgo de Alemania.

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Ahora, cabe destacar que en el conjunto inglés no estará una de las figuras del equipo, el arquero argentino Emiliano Martínez, más conocido como el ‘Dibu’, puesto que recibió un permiso para tener vacaciones extendidas luego de llegar a la final del Mundial 2026. En el PSG, por su parte, si están las principales figuras, recordando que el último en sumarse fue Fabián Ruiz, campeón del mundo con España.

Este es un compromiso muy entretenido porque es un título que todos los equipos quieren tener y que mide en qué nivel están los jugadores de cara a los torneos que se aproximan.

A qué hora es PSG vs. Aston Villa

Este compromiso, correspondiente a la definición de la Supercopa de Europa, será a partir de las 2:00 de la tarde, hora colombiana, y se disputará en el estadio Red Bull Arena de la ciudad de Salzburgo, en Austria.

Cabe recordar que en caso de que haya empate en los 90 minutos, no habrá tiempo extra sino que se definirá directamente desde los penaltis, tal como ha pasado en varias ediciones pasadas.

(Ver también: Francia pone a Luis Díaz en el ojo del huracán: PSG patearía el tablero por “calvario” de Bayern)

Dónde ver la Supercopa de Europa

Este compromiso, que marca el inicio de la temporada europea, se podrá ver por el canal ESPN y su plataforma digital, Disney Plus.

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