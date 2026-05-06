Una de las jugadas más discutidas de la vuelta de semifinales de la Champions League entre Bayern Múnich y PSG se presentó sobre el minuto 30 del primer tiempo, cuando una acción dentro del área parisina desató la furia del equipo alemán y abrió un nuevo debate sobre la interpretación de la mano en el fútbol moderno.

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Todo ocurrió en medio de un ataque del Bayern. El balón terminó en un rechazo de Vitinha, quien intentó despejar el peligro dentro del área. Sin embargo, la pelota impactó casi de inmediato en el brazo de su compañero Joao Neves, que se encontraba a muy corta distancia —aproximadamente dos metros—, provocando la inmediata reacción de los jugadores bávaros, que pidieron penal de forma vehemente.

Acá, el video que muestra la jugada:

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¡ESTA MANO DE JOAO NEVES NO FUE SANCIONADA! ¿QUÉ TE PARECE? 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/289WVbaUmL — SportsCenter (@SC_ESPN) May 6, 2026

Pese a las protestas, el árbitro portugués Joao Pinheiro decidió no sancionar la acción y dejó seguir el juego, una determinación que también fue respaldada por el VAR, que no lo llamó a revisión.

¿Por qué no fue penal para Bayern?

La decisión arbitral, aunque polémica para muchos aficionados y jugadores, tiene sustento en la interpretación actual del reglamento de la IFAB, organismo encargado de definir las reglas del fútbol. El juez consideró principalmente dos factores clave: la ausencia de voluntariedad y la corta distancia del rebote.

En la jugada, el balón proviene directamente de un despeje de un compañero (Vitinha), lo que reduce considerablemente el tiempo de reacción de Neves. Bajo estos criterios, la normativa establece que no toda mano es sancionable, especialmente cuando el contacto es producto de un rebote inmediato e inevitable.

Además, otro punto determinante es la posición del brazo. Para que se sancione penal, el reglamento exige que el jugador aumente el volumen de su cuerpo de manera antinatural o que exista una acción deliberada hacia el balón. En este caso, el árbitro interpretó que no se cumplían esas condiciones.

A pesar de la explicación reglamentaria, la jugada no dejó satisfecho al Bayern. Futbolistas, cuerpo técnico e incluso aficionados manifestaron su inconformidad, argumentando que el brazo de Joao Neves estaba separado del cuerpo y que la acción influyó en el desarrollo de la jugada.

Más allá de la polémica, la acción refleja uno de los mayores retos del arbitraje actual: la interpretación de la mano. Aunque el reglamento ofrece lineamientos, muchas decisiones dependen del contexto específico de la jugada.

En este caso, el árbitro valoró la inmediatez del rebote, la falta de intención y la posición del jugador para determinar que no había infracción. Una decisión ajustada a la norma, pero que, como suele ocurrir en el fútbol, seguirá siendo tema de discusión.

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