Ya se acerca el Mundial 2026 y algunas selecciones ya comenzaron con la preparación pensando en los compromisos que se vienen. Por ejemplo, Uzbekistán, rival de Colombia en la Copa del Mundo, convocó a 40 futbolistas para un campamento de preparación, con el objetivo de que el cuerpo técnico elija a los mejores para tener el mejor resultado posible.

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México, uno de los anfitriones del Mundial, también tiene esa misma idea y por eso se le ocurrió hacer una convocatoria con 20 jugadores de la Liga MX para hacer algunas pruebas y que los futbolistas sigan interiorizando la propuesta del técnico.

Sin embargo, hay un problema y es que los clubes de la liga están en medio de competencia, por lo que les cuesta liberar a sus jugadores en un momento tan importante de la temporada.

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Ante esta situación y el rifirrafe que se creó, desde la Federación Mexicana de Fútbol sacaron un comunicado casi que amenazando a los futbolistas, diciéndoles que si no se presentan simplemente no serán tenidos en cuenta para el Mundial 2026.

“Todos los jugadores deben reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”, escribió la Federación de ese país.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/ucCzxJ8uKX — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 6, 2026

Esto desató una controversia gigante en México, puesto que equipos como Toluca o Chivas se mantienen en su posición de no prestar a sus futbolistas, por lo que ya quedarían fuera del proceso para representar al país en el torneo más importante de todos.

Y es que igual en México los ánimos no están de la mejor manera y esto termina de romper todo, puesto que hay muchas diferencias entre los clubes, los aficionados y la Selección, cosa que no los beneficia de cara al Mundial.

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Cabe recordar que México hace parte del grupo A y se mide con Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

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