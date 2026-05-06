Este miércoles, 6 de mayo, sobre las 2:00 de la tarde se jugará uno de los compromisos más importantes de la temporada, puesto que en el Allianz Arena de Alemania el Bayern Múnich recibe al PSG por el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League.

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El juego de ida fue alucinante, ya que se marcaron nueve goles y hubo un gran nivel por parte de ambos equipos, que salieron a atacar y por más de que trataron de defender, fue muy difícil parar a la ofensiva rival.

Por eso se espera que el compromiso de vuelta sea similar, recordando que el cuadro alemán necesita remontar para darle vuelta al 5-4 que hubo en el juego de ida a favor de los franceses.

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Este fue el resumen de ese encuentro:

Luis Díaz, el jugador a marcar en el Bayern Múnich

Ahora, una de las grandes ausencias del PSG es Hakimi, quien se lesionó y no se alcanzó a recuperar para este duelo, por lo que lo reemplazará Warren Zaire-Emery, quien tiene claro qué debe hacer en este encuentro para clasificar a la final.

“Cuando afrontas a rivales que pueden hacerlo todo, como los tres del Bayern, es más complicado de defender. En la ida defendimos bien y nos metieron cuatro. Cuando tienen tanta calidad poco puedes hacer”, dijo el futbolista, en rueda de prensa.

Y sobre Luis Díaz específicamente, comentó: “Si me enfrento a Luis Díaz trataré de frenarle lo mejor posible”.

Cabe recordar que Luis Díaz fue de los jugadores más importantes del compromiso de ida, aportando mucha velocidad al ataque, marcando el gol que le dio las ilusiones al Bayern y haciéndole mucho daño a la experimentada defensa rival.

Por eso mismo, desde Alemania esperan que en el juego de vuelta pueda incluso tener más relevancia para darle la clasificación al equipo a la final, tal como lo hizo frente al Real Madrid hace unas semanas.

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Cabe recordar que este compromiso será a partir de las 2:00 de la tarde, hora colombiana, y usted podrá reaccionar con el equipo de Pulzo Deportes en Las Narratones en TikTok, YouTube y Facebook.

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