Esta fue la anotación del colombiano en la semifinal de la Champions League:
¡¡GOLAZO DEL GUAJIRO PARA SEGUIR DESCONTANDO!! LOCURA DE LUCHO DÍAZ PARA EL 4-5 ANTE PSG.
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— SportsCenter (@SC_ESPN) April 28, 2026Lee También
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