El Bayern Múnich fue sancionado este jueves por la Uefa con una multa de 90.000 euros (105.000 dólares) por el incidente en el cual fotógrafos de la prensa resultaron heridos durante la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, el pasado 15 de abril ante el Real Madrid.

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El equipo bávaro se libró así de un cierre parcial de su estadio.

Después de la victoria 4-3, lograda con dos goles en los últimos minutos, unos hinchas del Bayern cruzaron las vallas que les separaban del césped para ir a celebrar con los jugadores la clasificación para las semifinales, aplastando e hiriendo a varios fotógrafos.

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La Uefa decidió entonces abrir un expediente disciplinario, que ha desembocado en esta multa de 89.625 euros, que supone un gran alivio para el Bayern, que temía tener que recibir al Paris Saint-Germain el 6 de mayo en la vuelta de las semifinales europeas con una parte de su estadio cerrada al público.

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Cómo quedaron las semifinales de la Champions League

Cabe recordar que los cruces de las semifinales de la Champions League quedaron de la siguiente manera:

PSG vs. Bayern Múnich.

Atlético de Madrid vs. Arsenal.

Cuándo son las semifinales de la Champions League

Con los partidos ya definidos, las fechas de las semifinales serán:

Partidos de ida: 28 y 29 de abril.

Partidos de vuelta: 5 y 6 de mayo.

Vale la pena recordar que la final del certamen será el próximo 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, recordando que luego de esto los jugadores viajarán a la concentración con sus selecciones para preparar lo que será el Mundial 2026, que comienza el 11 de junio en México.

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