Este miércoles, 15 de abril, se cerraron los cuartos de final de la Champions League 2025-2026 con dos partidazos, puesto que por un lado estaba el Bayern Múnich vs. Real Madrid y también el Arsenal contra el Sporting de Lisboa.

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En cuanto al primer partido, que se jugó en el Allianz Arena de Alemania, hay que destacar que desde el primer minuto fue un partidazo, puesto que Neuer se equivocó, se la dejó a Guller completamente solo y así se empató la serie.

Luego, de cabeza lo empató el Bayern Múnich, pero minutos más tarde de nuevo el Madrid lo pasó a ganar con un golazo del turco, que marcó de tiro libre.

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Sin embargo, Kane apareció nuevamente, tal como el partido de ida, para marcar el gol que le permitió a todo el estadio gritar la ventaja, pero antes de cerrar el primer tiempo quedó solo Mbappé para marcar el 2-3 en el partido y el empate en la serie.

Al final, fue el colombiano Luis Díaz quien con un golazo marcó la diferencia para enviar al Bayern Múnich a la semifinal del torneo más importante de todos.

Golazoooooo de Luchoooooo #FCBayern vs @RealMadrid, gol 16 en esta competición para el extremo y sexto en esta edición de Champions. 🎥 @SC_ESPN pic.twitter.com/NapaKWfEQA — Guillermo Arango (@guilloarango) April 15, 2026

En cuanto a la otra llave, el compromiso en Inglaterra se llevó a cabo sin muchas complicaciones y terminó 0-0, por lo que Arsenal accedió a la semifinal gracias al 1-0 de ida y queda en competencia tanto en la Champions como en la Premier League.

Cómo quedaron las semifinales de la Champions League

Con estos resultados, los cruces de las semifinales de la Champions League quedaron de la siguiente manera:

PSG vs. Bayern Múnich.

Atlético de Madrid vs. Arsenal.

Cuándo son las semifinales de la Champions League

De esta manera, con los partidos ya definidos, las fechas de las semifinales serán:

Partidos de ida: 28 y 29 de abril.

Partidos de vuelta: 5 y 6 de mayo.

Vale la pena recordar que la final del certamen será el próximo 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, recordando que luego de esto los jugadores viajarán a la concentración con sus selecciones para preparar lo que será el Mundial 2026, que comienza el 11 de junio en México.

(Ver también: Matthäus calienta la Champions: advierte al Bayern sobre la “magia” del Bernabéu ante el Real Madrid)

Cuántos títulos de Champions League tienen los semifinalistas

Cabe recordar que aún hay algún equipo buscando conquistar su primera Champions y por eso es que este torneo está tan emocionante. El palmarés de los que siguen en carrera son:

Bayern Múnich: 6

PSG: 1

Atlético de Madrid: 0

Arsenal: 0

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