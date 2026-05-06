En las últimas sesiones de entrenamiento del Bayern Múnich, los aficionados y usuarios en redes sociales han notado un detalle inusual: varios jugadores, entre ellos figuras como Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz, Alphonso Davies y Joshua Kimmich, aparecen con pequeños trozos de esparadrapo en el lóbulo de la oreja.

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Lejos de ser una moda, un piercing grupal o un ritual extraño, se trata de un procedimiento médico-científico preciso para monitorear el rendimiento físico y prevenir lesiones, según el medio francés L’Équipe.

Estos pequeños parches cubren el sitio donde el personal médico del club hace pequeños pinchazos para extraer una gota de sangre. Un empleado del centro de entrenamiento del equipo le confirmó al mencionado medio que esta práctica se lleva a cabo desde hace mucho tiempo y no es una novedad exclusiva de la era de Vincent Kompany, entrenador del equipo desde julio de 2024. Su propósito principal es hacer análisis para medir la intensidad del esfuerzo.

¿Qué miden exactamente estos tests del Bayern Múnich?

Los profesionales consultados por L’Équipe son claros: se trata principalmente de tests de lactato. El lactato es una molécula que ayuda a suministrar energía a los músculos durante el esfuerzo intenso, complementando el sistema aeróbico que depende del oxígeno.

Stevan Kervadec, preparador físico que trabaja con futbolistas en las cinco grandes ligas europeas, explicó al medio francés: “Las muestras sanguíneas, sobre todo a nivel del lóbulo de la oreja, son necesariamente para el lactato. Esto permite ver cómo se acumula y se utiliza. En términos generales, sirve para medir la eficacia metabólica del organismo de un atleta”.

Además, según reportes previos del medio alemán Bild, citados por L’Équipe, estos análisis también incluyen la medición de los niveles de creatina quinasa (CK), una enzima muscular que indica posibles micro-daños en los músculos y sirve como señal temprana de riesgo de lesión.

Hugo Boulestreau, ‘coach’ individual que hace estos testeos con atletas, detalló a L’Équipe que estos datos permiten “calibrar la intensidad para que el jugador no supere un cierto umbral que generaría demasiada fatiga”. La idea es evitar sobrecargar los músculos para que los jugadores puedan encadenar entrenamientos y partidos manteniéndose en óptimas condiciones.

Este seguimiento continuo, combinado con otros indicadores como la frecuencia cardíaca y la percepción subjetiva del jugador, permite al cuerpo técnico del Bayern ajustar las cargas de trabajo de forma individualizada y en tiempo real. Si los valores de lactato o CK están elevados, se reduce inmediatamente la intensidad de la sesión para el jugador en cuestión.

Neue Woche, neue Teamline, alte 𝐰𝐢𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 😤🔥 pic.twitter.com/3mzpcUTis6 — FC Bayern München (@FCBayern) May 4, 2026

¿Por qué se toma la muestra en el lóbulo de la oreja?

Kervadec explicó que el lóbulo de la oreja es una zona práctica porque “sangra más fácilmente y está mejor vascularizado”. Aunque se podría hacer en otros sitios, esta ubicación facilita el procedimiento rápido y poco invasivo. En el Bayern, enfermeras especializadas se encargan de las muestras y de colocar los esparadrapos posteriores, garantizando un protocolo sanitario adecuado.

Esta práctica no es exclusiva del Bayern, pero el club bávaro la ha implementado de manera sistemática. Según diversas fuentes, ha contribuido a que el equipo haya sufrido muy pocas lesiones musculares esta temporada, a diferencia de otros grandes clubes europeos.

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