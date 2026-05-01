En medio de los movimientos y anuncios políticos en Colombia, uno de los referentes en el deporte colombiano hizo una jugada sorpresiva de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

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Faustino ‘Tino’ Asprilla reconoció a Luis Díaz como mejor que él entre los futbolistas más históricos de Colombia, aunque lo hizo en el marco del respaldo a la campaña a Abelardo de la Espriella.

El vallecaucano utilizó una imagen que es viral en la que se pregunta quién debería abrirle espacio al guajiro entre los más destacados del fútbol colombiano, en una postal en la que también están James Rodríguez, Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, Falcao García y Willington Ortiz.

Allí, el ahora comentarista de ESPN dio un paso al costado entre los jugadores con mayor brillo, en un contexto electoral y en el que Díaz ha sobresalido notablemente a nivel internacional.

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“Yo ya me puse la camiseta por mi patria, ahora se la cedo a Lucho con toda porque me voy a hacer equipo con el ‘Tigre’ Abelardo de La Espriella”, indicó desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

‘El Tino’, reconocido detractor de Gustavo Petro durante los últimos años, agregó a su mensaje una expresión de respaldo al candidato presidencial que busca la sorpresa en sus primeros comicios.

“Me voy con él para sacar a Colombia del fondo de la tabla, ¿Quién más está firme con la Patria?”, escribió en el remate de su inaudita movida, en la que aprovechó la popularidad de Díaz en la actualidad.

Cabe recordar que el delantero colombiano brilló esta semana por su gol con Bayern Múnich contra PSG en la Champions League, en una temporada en la que ya lleva dos títulos obtenidos.

Esta fue la imagen, replicada en redes sociales con la publicación de Asprilla:

Párate primero para que se siente Luis Díaz https://t.co/J14gkC1dqG — Mario Ivan🥑 (@Mariogiraldor) May 1, 2026

El mensaje del ‘Tino’ se presenta a pocas semanas de que se lleve a cabo la jornada electoral a nivel nacional, por lo que hay gran expectativa sobre los resultados que surjan.

Cabe recordar también que Bayern Múnich perdió 5-4 en la ida contra PSG en Champions y, ahora, disputará el miércoles 6 de mayo el duelo de vuelta en Alemania, a la espera de revertir ese resultado en contra para obtener el cupo a la final del torneo.

Díaz espera este logro para llegar a su segunda final, luego de que en la edición de 2022 perdió con Liverpool ante Real Madrid.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales de Colombia?

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia están programadas para el domingo 31 de mayo de 2026. En esta jornada, los ciudadanos colombianos acudirán a las urnas para elegir al sucesor del actual presidente de la República.

Si ninguno de los candidatos obtiene la mitad más uno de los votos válidos, se realizará una segunda vuelta. Esta nueva jornada de votación se desarrollará el domingo 21 de junio de 2026.

La Constitución Política de Colombia estipula que el periodo presidencial es de cuatro años. Por esta razón, el nuevo mandatario tomará posesión de su cargo el 7 de agosto de 2026 en Bogotá.

Las elecciones presidenciales en Colombia para el periodo constitucional 2026-2030 se llevarán a cabo en mayo de este año. La Registraduría Nacional del Estado Civil ya definió el calendario electoral oficial para estos comicios.

El proceso electoral colombiano incluye también el registro de ciudadanos en el exterior. Los compatriotas que viven fuera del país podrán votar durante la semana previa a las fechas principales de cada vuelta.

Para participar en estas elecciones, es indispensable que los ciudadanos tengan su cédula de ciudadanía vigente. La Registraduría recomienda verificar con anterioridad el puesto de votación asignado a través de sus plataformas digitales.

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