Este miércoles, 6 de mayo, a partir de las 2:00 de la tarde rodará el balón en el Allianz Arena de Alemania para el partido entre Bayern Múnich y Paris Saint Germain, juego correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Champions League 2025-2026.

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(Ver también: Luis Díaz fue héroe y Bayer sacó a Real Madrid de Champions, con jugadota del guajiro incluida)

Este promete ser un partido emocionante porque en el de ida, los aficionados se deslumbraron gracias al 5-4 a favor del cuadro francés, un juego lleno de emociones, goles y talento.

Ahora, en este compromiso los colombianos esperan que el Bayern pueda darle vuelta para ver a uno de los mejores jugadores de la temporada, Luis Díaz, en el partido más importante del año a nivel de clubes.

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Bayern Múnich vs. PSG EN VIVO

3:09 p.m 2026-05-06T15:09:21-05:00 ID: mvamn 45′ Rueda el balón e inicia la segunda parte Se juegan los últimos 45 minutos y para conocer al segundo finalista de la UCL.

2:50 p.m2026-05-06T14:50:39-05:00 ID: ohxod Final, final de la primera parte Le quedan 45 minutos al Bayern para remotar la serie y soñar con la final de Champions.

2:46 p.m2026-05-06T14:46:30-05:00 ID: ursaj 43′ ¡MUSIALA POR FAVOOOOR! El 10 encaró por izquierda y probó al segundo palo pero no logró calar el balón en la escuadra.

2:29 p.m2026-05-06T14:29:52-05:00 ID: uedwc 27′ Olise prueba desde el borde del área El francés atacó por la banda derecha y disparó al arco. El balón rozó el travesaño y se diluyó una importante oportunidad.

2:22 p.m2026-05-06T14:22:13-05:00 ID: gmlxn 20′ La serie sigue 4-6 a favor del PSG Bayern lo intenta, pero la defensa francesa se cierra ante los desbordes por las bandas.

2:17 p.m2026-05-06T14:17:24-05:00 ID: sarcx 15′ La tuvo el Bayern Múnich Luis Díaz la ganó en su banda, se la dio a Olise y el francés no pudo rematar cómodo para marcar.

2:13 p.m2026-05-06T14:13:14-05:00 ID: eqnvs 10′ Lo intenta el Bayern Con Luis Díaz y Olise, el conjunto alemán busca romper la defensa, pero hasta ahora bien los franceses.

2:06 p.m2026-05-06T14:06:51-05:00 ID: tyvqr Este fue el gol de Dembelé vs. el Bayern Múnich Ousmane Dembele opens scoring at 3' 🇪🇺 Bayern München 0-1 PSGpic.twitter.com/WzJDPGCcQx https://t.co/xZWf7VRASL — Goals Xtra (@GoalsXtra) May 6, 2026

2:05 p.m2026-05-06T14:05:09-05:00 ID: mxavj 3′ GOOOOOL del PSG Luego de una gran acelerada del georgiano, Dembelé recibió dentro del área y mandó el balón al fondo de la red.

2:02 p.m2026-05-06T14:02:49-05:00 ID: svgaz 1′ Inicia el partido en Alemania Ya juegan Bayern Múnich y PSG por un paso a la final.

1:52 p.m2026-05-06T13:52:08-05:00 ID: yuoqz Con Luis Díaz, esta es la titular del Bayern para el partido vs. PSG 💫🔴 𝐅𝐂 𝐁𝐀𝐘𝐄𝐑𝐍 𝐗𝐈 vs. PSG 🔴👊 pic.twitter.com/stujWMxNjU — FC Bayern München (@FCBayern) May 6, 2026

1:51 p.m2026-05-06T13:51:47-05:00 ID: ucwwr Titular del PSG para la semifinal de la Champions League Le onze de votre équipe ! ⚔️#FCBPSG I @easportsfcfr pic.twitter.com/DRNR3ZY74L — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 6, 2026

A qué hora es Bayern Múnich vs. PSG

Este compromiso, que contará con varios de los mejores jugadores del mundo, será a partir de las 2:00 de la tarde, hora colombiana.

(Ver también: Golazo de Luis Díaz para eliminar al Real Madrid de la Champions; se le viene un partidazo)

Dónde ver Bayern Múnich vs. PSG

Este duelo contará con la transmisión del canal ESPN y su plataforma digital Disney Plus. Además, si quiere reaccionar a lo que va pasando, puede conectarse con Las Narratones de Pulzo Deportes para ir hablando con los periodistas.

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