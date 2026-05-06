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Escrito por:  Diego Quiroga
Redactor     May 6, 2026 - 3:10 pm

Este miércoles, 6 de mayo, a partir de las 2:00 de la tarde rodará el balón en el Allianz Arena de Alemania para el partido entre Bayern Múnich y Paris Saint Germain, juego correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Champions League 2025-2026.

(Ver también: Luis Díaz fue héroe y Bayer sacó a Real Madrid de Champions, con jugadota del guajiro incluida)

Este promete ser un partido emocionante porque en el de ida, los aficionados se deslumbraron gracias al 5-4 a favor del cuadro francés, un juego lleno de emociones, goles y talento.

Ahora, en este compromiso los colombianos esperan que el Bayern pueda darle vuelta para ver a uno de los mejores jugadores de la temporada, Luis Díaz, en el partido más importante del año a nivel de clubes.

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A qué hora es Bayern Múnich vs. PSG

Este compromiso, que contará con varios de los mejores jugadores del mundo, será a partir de las 2:00 de la tarde, hora colombiana.

(Ver también: Golazo de Luis Díaz para eliminar al Real Madrid de la Champions; se le viene un partidazo)

Dónde ver Bayern Múnich vs. PSG

Este duelo contará con la transmisión del canal ESPN y su plataforma digital Disney Plus. Además, si quiere reaccionar a lo que va pasando, puede conectarse con Las Narratones de Pulzo Deportes para ir hablando con los periodistas.

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