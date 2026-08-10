El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto también tuvo consecuencias en el calendario del fútbol profesional.

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Luego de que la Dimayor anunciara la suspensión de las actividades del Fútbol Profesional Colombiano durante esta semana, la Conmebol tomó una decisión similar con los compromisos internacionales que tenían programados Independiente Santa Fe y Deportes Tolima.

De acuerdo con el organismo rector del fútbol sudamericano, se decidió aplazar los partidos que Santa Fe y Tolima debían disputar por torneos internacionales, ambos como locales.

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El conjunto ‘cardenal’ tenía previsto recibir a River Plate este miércoles, en el marco de la Copa Sudamericana, mientras que Deportes Tolima debía enfrentarse este martes 11 de agosto a Independiente del Valle por Copa Libertadores.

“En estos momentos tan difíciles, queremos hacer llegar nuestro afecto y cercanía a toda Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol colombiano. En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos”, se lee en el comunicado de la Conmebol.

La decisión se conoció horas después de que el movimiento telúrico causara afectaciones en diferentes zonas del país y obligara a modificar la programación deportiva que estaba prevista para esta semana.

Dimayor suspendió el fútbol en Colombia por el terremoto

Antes de conocerse la determinación relacionada con los compromisos internacionales, la Dimayor anunció la suspensión de las actividades correspondientes al fútbol profesional colombiano durante esta semana.

La medida contempla los partidos de las diferentes competencias organizadas por la entidad, por lo que los encuentros que estaban programados para estos días no se disputarán en las fechas inicialmente establecidas.

Comunicado oficial ✍️ Informamos a nuestros hinchas, medios de comunacion y público en general que: En atención al terremoto sufrido hoy en nuestro país, el partido por la ida de los octavos de final de la Conmebol Sudamericana ante River Plate fue suspendido. Anunciaremos una… pic.twitter.com/8DAUhRU7e2 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 10, 2026

La decisión se tomó luego del terremoto de magnitud 7,4 que se registró durante la mañana del lunes y que fue sentido en distintas ciudades de Colombia.

Con esta determinación, el calendario del fútbol colombiano tendrá que ser reorganizado, aunque las nuevas fechas para los partidos suspendidos deberán definirse posteriormente.

¿Cuándo se jugarían Santa Fe vs. River y Tolima vs. Independiente del Valle?

Hasta ahora no existe una fecha oficial para la disputa de estos encuentros. ESPN señaló que, de manera preliminar, la ida de estas llaves podría disputarse durante la semana del 18 de agosto, mientras que la definición quedaría para la semana del 26 de agosto.

Sin embargo, esta posibilidad todavía no constituye una programación oficial de Conmebol. Por esa razón, tanto Santa Fe como Tolima deberán permanecer atentos a la determinación que adopte el organismo sudamericano.

Así fue el terremoto hoy en Colombia

El Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda y sus respectivas capitales han sufrido las consecuencias del terremoto de 7,4 que se vivió en Colombia este lunes 10 de enero. Estas son algunas de las imágenes que se han divulgado en redes sociales sobre lo que sucedió en diferentes puntos del país.