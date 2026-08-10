Por: El Espectador

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Colombia enfrenta las graves secuelas de uno de los terremotos más intensos de los últimos diez años. De acuerdo con el último informe proporcionado por el presidente Abelardo de la Espriella alrededor de las 12:30 p. m., el balance indica 111 personas fallecidas y 87 heridas, cifras que reflejan la magnitud de la tragedia. Además, 18 centros de salud presentan daños, junto con el mismo número de vías afectadas y seis aeropuertos impactados. Para responder ante la emergencia, el Ejército Nacional ha organizado un despliegue significativo de recursos humanos y tecnológicos.

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En total, más de 180 soldados expertos en operaciones de búsqueda y rescate se movilizan hacia las zonas más golpeadas por el sismo de magnitud 7,4, cuyo epicentro, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se ubicó en San José del Palmar, departamento de Chocó. Esta fuerza operativa comprende cinco pelotones especializados, cada uno compuesto por 36 miembros, distribuidos en puntos críticos del Eje Cafetero, Chocó y Cali, basados en los reportes de mayor afectación. Cada pelotón incluye un binomio canino entrenado para la búsqueda de personas en escenarios de desastre.

La preparación de estos equipos es integral. Aparte de su adiestramiento en procedimientos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, cuentan con habilidades para el rastreo específico, labores de rescate vertical y en espacios confinados, así como estabilización y aseguramiento de estructuras inestables y atención prehospitalaria. Para optimizar sus tareas, disponen de tecnología avanzada como drones, cámaras térmicas, sensores de movimiento y diversas herramientas para remover escombros y brindar apoyo en condiciones adversas.

El Servicio Geológico Colombiano destacó que el evento corresponde al “sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década”. El temblor se percibió no solo en distintas regiones del país, sino también en naciones cercanas como Venezuela, Ecuador y Panamá. Hasta las 9:00 a. m., el SGC reportó dos réplicas, de magnitudes 2,8 y 4,8, lo que evidencia la constante amenaza en la zona.

Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) mantiene la comunicación con alcaldías locales para monitorear los daños y coordinar la respuesta. Cali, Pereira, Quibdó y varios municipios de Chocó figuran entre los territorios con mayores impactos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las principales afectaciones causadas por el terremoto en Colombia según el reporte oficial?

Según el informe entregado por el presidente Abelardo de la Espriella, el sismo dejó 111 fallecidos, 87 heridos, 18 centros de salud impactados, 18 vías y 6 aeropuertos afectados. Estos datos hacen visible la dimensión de la emergencia y la necesidad de un operativo multidisciplinario en las zonas damnificadas.

¿Qué es el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y cuál fue su papel tras el sismo?

El Servicio Geológico Colombiano es la entidad encargada de monitorear y reportar la actividad sísmica en el país. En esta ocasión, su papel fue fundamental al informar sobre el epicentro y magnitud del sismo, así como al reportar las réplicas iniciales, brindando datos precisos para la toma de decisiones de emergencia.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.