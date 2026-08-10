Por: EL PILON SA

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El sismo de magnitud 7,4 que estremeció a Colombia la mañana del lunes 10 de agosto desencadenó una serie de emergencias en distintas zonas del país, según se informó. El epicentro fue identificado en San José del Palmar, Chocó, una región que sintió con particular intensidad el impacto del suceso y desde donde se reportaron los primeros efectos. La onda sísmica se extendió hacia ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó, dejando una estela de preocupación generalizada y diversas afectaciones en la infraestructura y en la vida cotidiana de sus habitantes.

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Mientras los organismos de socorro continuaban trabajando en la atención a los afectados y la evaluación de los daños, el presidente Abelardo de la Espriella entregó un balance preliminar que situaba en 111 el número de víctimas mortales ocasionadas por el desastre, un dato que refleja la gravedad del fenómeno. Estas labores de rescate y búsqueda prosiguieron durante toda la jornada, ante la posibilidad de encontrar más personas afectadas y con la esperanza de reducir el saldo trágico de la catástrofe.

En medio de este clima sombrío, la solidaridad y el apoyo entre los colombianos cobraron protagonismo. La cantante Shakira, una de las figuras más representativas del país a nivel internacional, envió un mensaje a través de sus redes sociales para manifestar su cercanía con los damnificados. La artista publicó una historia en Instagram con fondo negro, donde escribió: “Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”. De este modo, la barranquillera ofreció un aliento colectivo en nombre propio y compartió la angustia que embarga a la nación.

Shakira enfatizó la importancia de la unidad nacional en tiempos adversos, subrayando que “en momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros”. Además, envió “toda mi fuerza y mi amor” al país y recomendó estar atentos a las directrices de las autoridades, resaltando la seguridad y el apoyo mutuo como valores fundamentales. Su llamado a la calma y al seguimiento de las recomendaciones oficiales fue recibido en paralelo a la continuidad del trabajo de las entidades encargadas de responder ante la emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ciudades de Colombia resultaron más afectadas por el terremoto de 7,4?

De acuerdo con la información disponible, el terremoto de magnitud 7,4 tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó. Sin embargo, el movimiento se sintió con fuerza en ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó, áreas donde se reportó una mayor preocupación y afectaciones tras el evento sísmico.

¿Qué recomendaciones dio Shakira tras el terremoto en Colombia?

Shakira, mediante sus redes sociales, instó a los colombianos a mantenerse unidos y atentos a las recomendaciones de las autoridades. La cantante enfatizó la necesidad de solidaridad y ofreció un mensaje de fuerza y apoyo, recordando la importancia de seguir las indicaciones oficiales para enfrentar la situación y ayudar a quienes lo necesitan.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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