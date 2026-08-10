Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella reaccionó con determinación luego de que un terremoto de magnitud 7,4 sacudiera al país el 10 de agosto, a las 7:30 a.m., generando una crisis de gran magnitud. De acuerdo con los reportes presentados por el propio mandatario cerca de las 12:30 p.m., la catástrofe ha dejado hasta ese momento 111 personas fallecidas, 87 personas heridas, 18 centros de salud comprometidos, así como 18 vías y 6 aeropuertos afectados, según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Al término del Comité Nacional para el Manejo de Desastres, el presidente enfatizó en el compromiso del Gobierno con los ciudadanos, resaltando el despliegue de los Puestos de Mando Unificado (PMU), cuya función es coordinar de manera centralizada la gestión de la emergencia. Estos PMU se encuentran localizados en la sede principal de la UNGRD en Bogotá, además de sedes adicionales en Armenia y Quibdó, como lo anunció De la Espriella.

Tras la instalación del PMU, el presidente confirmó que viajaría al Chocó acompañado de la ministra de Salud, Ana María Vesga, y el ministro de Defensa, Jorge Mora, para atender directamente en una de las regiones más afectadas. En el marco de la reunión del comité nacional, también se decidió declarar situación de desastre de carácter nacional y movilizar equipos de trabajo a los territorios impactados. De la Espriella subrayó que todos los ministros reportarán directamente y que la Cancillería se ocupará de la cooperación internacional.

Dentro de la estrategia gubernamental, varios ministros toman roles específicos en las regiones: el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, se enfocará en el eje cafetero; la ministra de Transporte, Elsa Noguera, atenderá el Valle del Cauca. Adicionalmente, se encomendó la gestión de ayudas a la primera dama, Ana Lucía Pineda, y a Tatiana Céspedes, esposa del vicepresidente José Manuel Restrepo. Según el presidente, la prioridad absoluta es el rescate de los afectados bajo los escombros.

De acuerdo con los comunicados oficiales, se prevé la entrega de nuevos reportes sobre el avance de la emergencia cada dos o tres horas, especialmente tras la llegada del presidente al PMU de Quibdó. Mientras tanto, el vicepresidente Restrepo se trasladó a Manizales para liderar la gestión en Caldas, coordinando junto con el canciller Omar Bula el arribo de recursos y apoyo internacional. El ministro Lara confirmó la coordinación directa con gobernadores y alcaldes de Chocó, Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío, las zonas más afectadas, según datos preliminares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es un Puesto de Mando Unificado y cómo funciona en emergencias?

Un Puesto de Mando Unificado (PMU) es un organismo de coordinación que permite centralizar y organizar la toma de decisiones frente a emergencias o desastres. Según lo informado en el artículo, el Gobierno instaló estos puntos en varias ciudades, entre ellas Bogotá, Armenia y Quibdó, para facilitar la distribución de recursos, monitoreo y la respuesta inmediata ante la crisis generada por el terremoto.

¿Cuáles son los departamentos más afectados por el terremoto de magnitud 7,4 según el Gobierno?

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, especificó que los departamentos más afectados son Chocó, Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío. Estos reportes preliminares indican impactos en múltiples municipios de estas regiones, donde se está trabajando de la mano con autoridades locales para atender la emergencia.

Videos del terremoto en Venezuela

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.