Por: Portal Bogotá

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La escena cultural de Bogotá continúa en expansión, y una nueva cita invita a los amantes de la música a vivir una experiencia única. El Instituto Distrital de las Artes (Idartes), entidad reconocida por su trabajo en la promoción de las artes en la capital, ha anunciado el concierto de la cantautora y solista colombiana Magdalena Cubides. Este evento está programado para el jueves 13 de agosto de 2026, a las 7:30 p. m., y tendrá lugar en el Teatro El Parque de Bogotá, ubicado en la carrera Quinta #36-05, como informó oficialmente Idartes.

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Magdalena Cubides llega con una propuesta de pop latino alternativo, que se distingue por el enfoque íntimo con el que aborda temas universales como el amor, las despedidas y la complejidad de las relaciones humanas. De acuerdo con la información difundida por Idartes, la propuesta artística de Cubides se caracteriza por canciones "juguetonas y audaces", donde la honestidad emocional y una sonoridad cálida se conjugan para generar un ambiente que invita tanto a la reflexión como al encuentro entre públicos diversos.

Este concierto se inscribe dentro del esfuerzo de Idartes por diversificar la oferta cultural dirigida a las audiencias jóvenes de la ciudad, reconociendo el papel relevante que ocupa la canción de autor en el panorama musical actual. La presentación de Cubides representa más que una simple velada musical; es una oportunidad para "sentir, pensarse y compartir", como destaca la entidad organizadora. La velada constituye, además, una invitación a redescubrir el Teatro El Parque, uno de los escenarios emblemáticos de Bogotá, abierto a propuestas auténticas y sin fronteras, que promueven el encuentro entre artistas y espectadores en un ambiente accesible y estimulante.

Para quienes deseen asistir, la entrada al concierto será con boletería, y se espera que la experiencia trascienda la música para convertirse en un espacio de conexión, autenticidad y celebración cultural dentro de la agenda de la ciudad.

¿Qué tipo de música presentará Magdalena Cubides en el concierto de Bogotá?

Magdalena Cubides ofrecerá un repertorio centrado en el pop latino alternativo, enfocado en explorar el amor, las despedidas y las relaciones humanas con una mirada íntima y honesta, según detalló el Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

¿Dónde y cuándo se realizará el concierto de Magdalena Cubides en Bogotá?

El concierto se llevará a cabo el jueves 13 de agosto de 2026, a las 7:30 p. m., en el Teatro El Parque de Bogotá, ubicado en la carrera Quinta #36-05, con ingreso disponible mediante boletería, conforme a la información proporcionada por Idartes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.