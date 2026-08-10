Por: El Espectador

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Varios barrios del norte de Bogotá, específicamente Santa Bárbara, La Carolina, Unicentro, Lisboa, Cedritos y Cedro Narváez, ubicados en la localidad de Usaquén, afrontan este lunes una interrupción en el suministro de agua desde la tarde del domingo. La Empresa de Acueducto de Bogotá informó que esta suspensión se debe a un "daño imprevisto en la tubería Tibitoc en la Avenida 9 con Calle 129", lo que obligó a la compañía a realizar excavaciones para solucionar el inconveniente, de acuerdo con datos revelados en la comunicación oficial.

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Las labores de reparación han producido consecuencias directas para la movilidad del sector. Se estableció un cierre vial en la carrera 9, entre las calles 131 y 127C, por lo cual las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas, como las carreras 10 y 9, para evitar congestiones. Esta medida busca minimizar los inconvenientes derivados del daño a la infraestructura hídrica y los trabajos asociados a su reparación, teniendo en cuenta el movimiento habitual de vehículos en esta zona de la ciudad.

La Empresa de Acueducto recordó a la ciudadanía que, mientras se ejecutan estos trabajos, los residentes afectados pueden solicitar el suministro de agua a través de la Línea 116. A través de este canal de atención, la entidad coordina la entrega de agua potable mediante carrotanques, dando prioridad a instituciones como puestos de salud, hogares geriátricos, fundaciones, comedores comunitarios, hogares de bienestar familiar y otros lugares identificados como de atención prioritaria y comunitaria.

Se proyecta que el servicio de agua se restablezca en horas de la tarde de este lunes. Sin embargo, la empresa advirtió a la ciudadanía que, tras la reanudación del flujo normal, es posible que se observe un cambio temporal en el color del líquido, aunque se mantiene la garantía de potabilidad, según la información publicada en el informe oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendió el servicio de agua en barrios de Usaquén en Bogotá?

El servicio se suspendió debido a un daño imprevisto en la tubería Tibitoc, localizada en la Avenida 9 con Calle 129. La Empresa de Acueducto de Bogotá explicó que este incidente obligó a realizar excavaciones para corregir la afectación y restablecer el suministro lo antes posible.

¿Cómo solicitar suministro de agua con carrotanques durante el daño en la tubería Tibitoc?

Los hogares y entidades afectados pueden comunicarse con la Empresa de Acueducto de Bogotá a través de la Línea 116. Este canal permite programar la entrega de agua por medio de carrotanques, con prioridad para instituciones de atención social, centros de salud, hogares geriátricos y comunitarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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