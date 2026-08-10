Por: Portal Bogotá

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Bogotá vivió momentos de tensión este lunes 10 de agosto de 2026 tras el sismo de magnitud 7,4 que tuvo como epicentro el departamento del Chocó. De acuerdo con información suministrada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), la capital colombiana registró solo daños y afectaciones menores como consecuencia del movimiento telúrico, mientras que las autoridades continúan trabajando para garantizar la seguridad y tranquilidad en los diferentes sectores de la ciudad.

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Hasta las 11:30 de la mañana, IDIGER y otras entidades distritales seguían verificando 93 puntos reportados en distintos sectores del Distrito, con el fin de evaluar las condiciones de las infraestructuras y determinar qué acciones se deben tomar ante posibles daños. Este proceso de verificación busca valorar de manera precisa el estado de la capital y activar los mecanismos de atención necesarias únicamente cuando sea necesario, y de acuerdo con la evolución de los reportes oficiales.

El alcalde Carlos Fernando Galán, junto a su equipo de trabajo, ha estado al frente de la situación, coordinando la respuesta de las entidades locales y manteniendo contacto constante con el Gobierno Nacional. Según su reporte en la red social X, hasta el momento no hay afectaciones graves en Bogotá. Además, el alcalde destacó que cien rescatistas de la ciudad serán enviados a las zonas más afectadas del país para participar en labores de búsqueda y rescate, en coordinación con las autoridades nacionales.

En otros aspectos, la Secretaría Distrital de Salud adelantó revisiones en hospitales y centros médicos sin encontrar daños estructurales. Asimismo, entidades responsables de la movilidad, educación, seguridad y atención de emergencias reportaron que no se evidenciaron afectaciones significativas este lunes en el interior de la ciudad.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, en conjunto con el IDIGER, recurrió a sus protocolos y reiteró medidas preventivas fundamentales para toda la ciudadanía. Entre estas destacan evitar la difusión de información no confirmada, mantenerse actualizado siempre por medio de fuentes oficiales y reportar emergencias mediante la Línea de Emergencias 123. Además, se enfatizó la importancia de identificar rutas de evacuación, puntos de encuentro, condiciones de edificaciones y tener un plan familiar y un kit de emergencia.

Bogotá continúa fortaleciendo sus capacidades institucionales y mantiene monitoreo permanente, en coordinación con el Gobierno Nacional y autoridades locales, para brindar apoyo de ser necesario en otras regiones del país. La información oficial se seguirá canalizando a través de los medios y canales correspondientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué protocolos de emergencia tiene Bogotá para responder a sismos?

Bogotá cuenta con protocolos establecidos liderados por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), que incluyen verificación de daños, atención en salud, puntos de evacuación, identificación de rutas seguras y coordinación de la respuesta institucional, además de promover la preparación ciudadana y la comunicación con el Gobierno Nacional.

¿Cuáles fueron las recomendaciones para la ciudadanía tras el sismo en Bogotá?

Tras el sismo, las autoridades recomendaron informarse solo por medios oficiales, no compartir información no verificada, reportar emergencias a la Línea 123 y mantener preparados un plan familiar de emergencia y un kit de emergencia. Estas medidas buscan reducir riesgos y fortalecer la respuesta ciudadana ante futuras emergencias sísmicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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