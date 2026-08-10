Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Un fuerte terremoto de magnitud 7.4 en la escala de Richter se registró a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Este movimiento telúrico fue percibido en Bogotá y otras zonas del país, lo que activó de inmediato los protocolos de prevención y atención de emergencias. De acuerdo con la Secretaría de Educación del Distrito (SED), luego del sismo se realizó una primera inspección en las instituciones educativas de la capital colombiana, sin que se hayan identificado afectaciones graves; no obstante, se hallaron algunas fisuras en sedes de distintas localidades, las cuales serán revisadas con mayor rigor en los próximos días para tener certeza sobre el estado de la infraestructura escolar.

Sigue a PULZO en Discover

La SED comunicó a la ciudadanía que priorizará la seguridad de estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad educativa. Se mantendrá la verificación constante, y cualquier novedad será comunicada oportunamente. Así lo ratificó Julia Rubiano, actual secretaria de Educación, a través de la red social X, quien reiteró que no hubo daños estructurales significativos en las escuelas, aunque insistió en la necesidad de inspeccionar con detalle las fisuras reportadas.

En coordinación con el Distrito, se ha promovido que la comunidad mantenga la calma y permanezca atenta a las indicaciones de las autoridades. Entre las principales recomendaciones difundidas, se incluye evitar el ingreso a edificaciones con daños visibles hasta que se confirme su seguridad, así como revisar el estado de las viviendas y reportar cualquier situación de emergencia a la Línea 123 de Emergencias. Además, se invita a las familias a revisar y actualizar sus planes de emergencia, definir un punto de encuentro y asegurarse de que todos los integrantes sepan qué hacer en caso de un nuevo sismo. La participación en los simulacros organizados por el Distrito también ha sido resaltada como parte fundamental para fortalecer la capacidad de respuesta ante futuros eventos de este tipo.

La atención y prevención en la capital sigue de cerca la evolución de la situación y, de acuerdo con información publicada por la Alcaldía de Bogotá, se contará con el apoyo de 100 rescatistas del Cuerpo de Bomberos para atender las ciudades más afectadas por el temblor del 10 de agosto. El trabajo coordinado entre las autoridades y la ciudadanía será clave para afrontar cualquier eventualidad derivada de este evento natural.

¿Qué acciones recomienda la Secretaría de Educación de Bogotá tras el terremoto del 10 de agosto de 2026?

La Secretaría de Educación del Distrito recomienda mantener la calma, no ingresar a edificaciones con daños visibles, revisar el estado de las viviendas, reportar emergencias a la Línea 123 y actualizar los planes familiares de emergencia. Además, subraya la importancia de participar en los simulacros de evacuación organizados por el Distrito para mejorar la capacidad de respuesta ante próximos movimientos sísmicos.

¿Cuáles son las medidas tomadas para garantizar la seguridad en colegios de Bogotá después del sismo?

De acuerdo con la SED, se adelanta la verificación detallada de las escuelas para detectar posibles afectaciones, especialmente en las sedes donde se hallaron fisuras. Además, se ha asegurado que cualquier novedad será comunicada oportunamente, y se prioriza la protección de estudiantes y docentes mientras continúan las inspecciones estructurales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Videos del terremoto en Venezuela

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.