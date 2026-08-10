Por: Portal Bogotá

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Un fuerte terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter sacudió la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, en Chocó, provocando preocupaciones por los posibles impactos en la infraestructura eléctrica tanto en Bogotá como en los municipios de Cundinamarca. De acuerdo con Enel Colombia, empresa responsable de la prestación del servicio de energía en estas regiones, tras evaluaciones iniciales la operación del suministro de luz se mantiene estable y sin novedades de consideración en la mayoría de localidades de la capital y el departamento.

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La compañía señaló que, a pesar del movimiento sísmico de alta magnitud, solo se han presentado interrupciones puntuales en el servicio, asociadas principalmente a daños en ciertas líneas y circuitos eléctricos. Según Enel Colombia, estos incidentes han sido afrontados gracias a maniobras telecontroladas, así como al monitoreo constante de la infraestructura, lo que ha permitido restablecer rápidamente la operación y garantizar la continuidad del servicio.

Equipos técnicos y operativos de Enel Colombia mantienen un seguimiento permanente de las condiciones de la red eléctrica tanto en Bogotá como en Cundinamarca. El objetivo principal de este monitoreo es detectar de manera oportuna cualquier eventualidad adicional y atenderla sin demoras. La compañía ha reiterado su compromiso de continuar trabajando con el fin de ofrecer un servicio eléctrico seguro, confiable y resiliente frente a este tipo de emergencias.

Ante posibles daños causados por el sismo, Enel Colombia ha emitido recomendaciones para la ciudadanía, enfocadas en la prevención de riesgos eléctricos. Se solicita evitar acercarse o manipular postes, transformadores, cables o cualquier instalación eléctrica que evidencie daños, así como reportar inmediatamente cualquier situación de peligro. Para esto, la empresa dispone de la línea Fonoservicio (601) 511 51 15 y el chat virtual Elena 316 890 60 03, ambos canales disponibles las 24 horas para reportar emergencias relacionadas con el servicio de energía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectó el terremoto de 7,4 grados en Chocó el servicio de energía en Bogotá y Cundinamarca?

Según Enel Colombia, las consecuencias directas del fuerte sismo en la infraestructura eléctrica de Bogotá y Cundinamarca fueron mínimas y controladas. Aunque se presentaron interrupciones puntuales debido a afectaciones parciales en líneas y circuitos, gracias a la rápida reacción y el monitoreo permanente, la operación del servicio se mantiene normal en la mayoría de localidades afectadas.

¿Qué medidas de prevención recomienda Enel Colombia tras el sismo reciente?

Enel Colombia aconseja no acercarse ni manipular postes, transformadores, cables o instalaciones eléctricas con daños visibles tras el sismo. Ante cualquier situación de riesgo, se debe reportar de inmediato utilizando los canales de atención habilitados, como la línea Fonoservicio y el chat virtual Elena, para garantizar una respuesta segura y oportuna.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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