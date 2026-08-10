Por: Portal Bogotá

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Después de un sismo en Bogotá, el programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" enfatiza la relevancia de revisar el estado de las redes de gas, agua y energía dentro de viviendas y comercios, ya que un daño no detectado puede derivar fácilmente en una nueva emergencia. De acuerdo con la información compartida, el primer paso si se sospecha una fuga de gas es observar si hay deterioro visible en tuberías, mangueras o conexiones. Si se percibe un olor característico a gas, la recomendación principal es cerrar la llave de paso únicamente si puede hacerse con seguridad, ventilar el espacio inmediatamente y no encender ni apagar ningún interruptor, electrodoméstico o artefacto que produzca chispa o llama, para evitar explosiones.

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En cuanto a la energía eléctrica, el consejo es prestar atención a posibles daños: cables a la vista, chispas, conexiones defectuosas o tomacorrientes afectados. Ante la presencia de estos signos, lo más adecuado, según el mismo boletín, es no intentar manipular ninguna instalación ni acercarse a cables caídos. Estas medidas buscan proteger la integridad de las personas y evitar accidentes mayores tras el evento sísmico.

Con respecto al suministro de agua, es indispensable verificar si existen fugas, tuberías rotas, humedades u otros problemas. Si se detecta algún inconveniente y no implica un peligro, debe cerrarse el suministro y buscar la atención de los equipos especializados. Una recomendación reiterada por las autoridades citadas es no tratar de reparar daños en las redes domiciliarias de gas, agua o energía por cuenta propia. En caso de emergencia, es obligatorio reportar la situación a la Línea de Emergencias 123 y, además, contactar a la empresa responsable del servicio comprometido.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) confirmó que mantiene vigilancia constante junto con los organismos de respuesta de emergencia y revisa cualquier hecho reportado mediante la Línea 123, tras el sismo ocurrido el 10 de agosto. A la ciudadanía se le recuerda la importancia de mantener la serenidad y priorizar su seguridad y la de sus familiares. Entre las sugerencias clave, IDIGER recalca la técnica de agacharse, cubrirse y agarrarse cuando ocurre un movimiento telúrico, así como evitar las áreas peligrosas como ventanas, fachadas o elementos que puedan caer o electrificarse si uno se encuentra en la calle. No utilizar ascensores ni buscar el kit de emergencia durante el movimiento también forma parte del protocolo. Finalmente, las autoridades insisten en que después del sismo, se debe evaluar el entorno antes de evacuar en calma hacia un punto seguro, incluyendo a los animales de compañía en dicho proceso y seguir siempre las instrucciones oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué recomienda el IDIGER para actuar después de un sismo en Bogotá?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) aconseja mantener la calma, aplicar la técnica de agacharse, cubrirse y agarrarse, alejarse de zonas que representen peligro y evitar los ascensores. Además, sugiere revisar el estado de instalaciones de agua, gas y energía una vez pase el movimiento y reportar cualquier daño a la Línea de Emergencias 123 y a las empresas de servicios correspondientes.

¿Cuáles son los pasos claves para evitar emergencias por daños en redes de servicios públicos tras un sismo?

Los pasos señalados para evitar nuevas emergencias incluyen revisar visualmente las tuberías y conexiones de gas, agua o energía tras el sismo, cerrar el suministro si se detecta un daño y es seguro hacerlo, no encender ni manipular aparatos eléctricos, ventilar los espacios si hay olor a gas y no intentar reparaciones. Es indispensable reportar cualquier anomalía de inmediato a las autoridades y operadores autorizados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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