Por: Portal Bogotá

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Hasta el viernes 14 de agosto de 2026, los colegios de Bogotá pueden inscribirse en el programa ‘Bogotá Modo Metro al colegio’, una iniciativa pedagógica y cultural orientada a que niños y jóvenes desarrollen sentido de apropiación, orgullo y cultura ciudadana en torno al Metro de Bogotá. De acuerdo con la información difundida en el portal oficial de la alcaldía y a través de una publicación en la red social X de la cuenta Metro de Bogotá, esta estrategia pretende involucrar de manera activa a las instituciones educativas y sus estudiantes en la transformación urbana y social que implica la llegada del Metro.

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La esencia de ‘Bogotá Modo Metro al colegio’ radica en llevar experiencias pedagógicas a los espacios escolares: talleres creativos, presentaciones teatrales, murales y actividades lúdicas que mezclan arte y aprendizaje sobre movilidad sostenible. Desde la puesta en escena llamada vagón de los sueños, hasta la utilización de armables que permiten a estudiantes comprender visualmente el proceso de construcción, los componentes del viaducto y las características de los trenes, cada elemento busca crear un puente entre el día a día escolar y la importancia del Metro para los bogotanos.

El programa pone el foco en fortalecer comportamientos ciudadanos clave, como el respeto, la corresponsabilidad y el sentido de pertenencia colectiva. Según la información suministrada, la estrategia no solo instruye sobre las estaciones, conexiones con el sistema Transmilenio o las especificaciones de la infraestructura—como la altura del viaducto y la utilización de las estaciones—, sino también reflexiona sobre prácticas como la cultura de pago a través de dispositivos pedagógicos. Todo este conjunto de herramientas busca que los estudiantes sean multiplicadores de actitudes y valores positivos en sus comunidades, entendiendo el Metro no solo como un sistema de transporte sino como una oportunidad de transformación colectiva.

El acceso a toda esta información y la inscripción están disponibles hasta mediados de agosto de 2026, incentivando la participación de los colegios en torno a un proyecto que implica un hito para la ciudad. Así, Bogotá apuesta no solo por la infraestructura, sino también por la construcción de ciudadanía informada y participativa desde las aulas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se inscriben los colegios en el programa ‘Bogotá Modo Metro al colegio’?

Los colegios interesados en participar en ‘Bogotá Modo Metro al colegio’ tienen plazo hasta el viernes 14 de agosto de 2026 para realizar su inscripción. Según la publicación oficial, deben seguir el enlace proporcionado por la Alcaldía de Bogotá en sus canales institucionales para completar el proceso.

¿Cuáles son los beneficios de la estrategia pedagógica ‘Bogotá Modo Metro al colegio’ para los estudiantes?

Según la información compartida por la cuenta oficial de Metro de Bogotá y las autoridades de la ciudad, los estudiantes obtienen conocimientos sobre el funcionamiento del Metro, la movilidad sostenible y el respeto por el sistema, además de desarrollar habilidades y valores como el sentido de pertenencia, la corresponsabilidad y el orgullo ciudadano. Esto contribuye a formar jóvenes comprometidos con la transformación y convivencia en su ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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