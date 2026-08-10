Por: Portal Bogotá

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Bogotá avanza de manera firme hacia el fortalecimiento de su red pública hospitalaria con ambiciosas inversiones en tecnología y equipamiento que buscan mejorar la atención en salud y acercar servicios especializados a los habitantes de la ciudad. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, la ciudad ha destinado más de $54.000 millones en la dotación biomédica y tecnológica, en el marco del Modelo MAS Bienestar, estrategia que prioriza la atención oportuna y de calidad en los territorios, barrios y comunidades.

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La modernización de la red hospitalaria en Bogotá incluye la entrega de 1.275 equipos biomédicos y asistenciales, cifra que se ampliará con la adquisición y entrega de más de 5.200 equipos adicionales, para un total de 6.481 equipos al cierre de la actual administración. Estas acciones consolidan una de las mayores apuestas de modernización tecnológica en la historia del sector salud en la capital, según la Secretaría Distrital de Salud.

Las inversiones han fortalecido diferentes niveles de atención en las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud. Se destaca la reciente entrega de 211 equipos biomédicos especializados, con un valor superior a $8.816 millones, orientados a mejorar servicios clave como cardiología, ginecobstetricia, urología, fisiatría, otorrinolaringología y cirugía general. Los equipos se distribuyeron entre la Subred Norte (41 equipos), Subred Sur (57 equipos), Subred Sur Occidente (57 equipos) y Subred Centro Oriente (56 equipos), impactando a más de un millón de habitantes al mejorar el acceso, especialmente en servicios ambulatorios especializados.

Además, la Torre 1 del Hospital de Meissen fue equipada con 113 camas hospitalarias y tecnología diagnóstica, gracias a una inversión inicial de más de $3.500 millones, complementada por otra de más de $14.000 millones para renovar imágenes diagnósticas y cuidados intensivos neonatales. En el Hospital El Tunal, la dotación del área de urgencias alcanzará una inversión superior a $33.800 millones, incluyendo equipos estratégicos como camas, camillas y ventiladores.

Otro avance notable es la puesta en funcionamiento del Servicio de Hemodinamia e Intervencionismo en el Hospital Occidente de Kennedy, con una inversión superior a $6.100 millones en tecnología para procedimientos cardiovasculares complejos. Paralelamente, se continúa con la adquisición de nuevos equipos y la dotación de hospitales en Bosa y Patio Bonito Tintal, así como la segunda fase del fortalecimiento ambulatorio.

Con estas acciones, la Administración Distrital reafirma su compromiso con una red pública de salud más moderna y resolutiva, que incrementa la capacidad de respuesta e impacta de forma positiva en la calidad de vida de toda la ciudadanía.

¿Cuántos equipos biomédicos se han entregado a la red hospitalaria pública de Bogotá?

Según información de la Secretaría Distrital de Salud, se han entregado 1.275 equipos biomédicos y asistenciales hasta la fecha. Existen procesos en marcha para alcanzar un total de 6.481 equipos al finalizar la actual administración, consolidando la modernización tecnológica de la red de salud pública en la ciudad.

¿Qué beneficios trae la modernización de la red hospitalaria pública de Bogotá?

La modernización permite fortalecer servicios ambulatorios, hospitalarios y diagnósticos, facilitando el acceso a tecnologías avanzadas y mejorando la capacidad de respuesta ante las necesidades de la población. Esto significa atención más cercana, oportuna y humanizada, en beneficio de familias y territorios de la ciudad, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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