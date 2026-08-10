Por: Portal Bogotá

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En la localidad de Usme, en Bogotá, se llevaron a cabo importantes avances en la lucha contra la violencia sexual que afecta a niñas, niños y adolescentes, una de las problemáticas que más preocupa a esta comunidad. La Alcaldía Local de Usme participó en la sesión del Consejo Local de Política Pública de Primera Infancia y Adolescencia (CLOPS PPPIIA), espacio donde entidades distritales, organizaciones y otros actores territoriales establecieron acciones conjuntas para abordar este fenómeno de acuerdo con la información oficial publicada.

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Durante el encuentro, se compartieron los resultados del trabajo desarrollado en mesas técnicas y en diálogos ciudadanos realizados en junio y julio de 2026, en los cuales diversos actores identificaron las principales causas y efectos de la violencia sexual contra la niñez y la adolescencia en Usme. Como se expuso, uno de los objetivos centrales es fortalecer la prevención, la atención y la protección integral de la infancia y adolescencia, reconociendo sus capacidades y reduciendo las situaciones que vulneran sus derechos, tal como dispone la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia.

El análisis situacional que se presentó durante la sesión reflejó cifras preocupantes que muestran la urgencia de intensificar las medidas de protección. De acuerdo con lo informado por la Alcaldía Local de Usme, una proporción significativa de los reportes de presunta violencia sexual en la zona corresponde a niñas, niños y adolescentes. Esta coyuntura demanda una respuesta articulada, tanto de las entidades gubernamentales como de la comunidad.

Asimismo, el intercambio permitió subrayar la existencia de factores asociados, como la persistencia de tabúes sobre la sexualidad, el desconocimiento de las rutas de atención, la normalización de ciertas formas de violencia y el reto de fortalecer entornos protectores en la familia, la escuela y el contexto comunitario. Ante este panorama, el CLOPS aprobó la Agenda Integradora Local, que incluye la realización de cuatro conversatorios en instituciones educativas priorizadas, dedicados a la prevención de violencias, la divulgación de rutas de atención, la educación integral para la sexualidad y la prevención del reclutamiento y la explotación sexual comercial.

La estrategia contempla también la ejecución de una Escuela de Prevención de Violencias dirigida a madres, padres, cuidadores y agentes educativos, con la meta de ampliar las capacidades de protección hacia la población infantil y adolescente. De acuerdo con la información, estas acciones tendrán lugar entre septiembre de 2026 y agosto de 2027 bajo el liderazgo de la Secretaría Distrital de Integración Social y la Alcaldía Local de Usme, en coordinación con entidades distritales y nacionales.

En este contexto, la Alcaldía Local de Usme reafirma su compromiso con la creación de entornos seguros y protectores para las niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo el trabajo en conjunto con las instituciones y la comunidad para prevenir la violencia y garantizar sus derechos.

¿Qué acciones contempla la Agenda Integradora Local contra la violencia sexual en Usme?

La Agenda Integradora Local aprobada por el CLOPS incluye la realización de conversatorios en instituciones educativas priorizadas, enfocados en prevención de violencias, promoción de rutas de atención, educación integral para la sexualidad y prevención del reclutamiento y explotación sexual comercial. También implementará una Escuela de Prevención de Violencias dirigida a madres, padres, cuidadores y agentes educativos, todo ello previsto para desarrollarse entre septiembre de 2026 y agosto de 2027.

¿Cuáles son los factores asociados a la violencia sexual contra la niñez en Usme según la Alcaldía Local?

Según la información presentada en la sesión del CLOPS, entre los factores asociados a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en Usme se destacan la persistencia de tabúes sobre la sexualidad, el desconocimiento o ausencia de información sobre las rutas de atención, la normalización de diversas formas de violencia y la debilidad de los entornos protectores en la familia, la escuela y la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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