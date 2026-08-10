Por: Portal Bogotá

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El Centro Felicidad, conocido como CEFE Chapinero, en Bogotá, prepara una propuesta cultural única para quienes desean sumergirse en el mundo del arte contemporáneo. La exposición de pintura ‘Terráqueos: ruta de las Artes Plásticas y Visuales’ será inaugurada el jueves 13 de agosto, a las 5:00 p. m., y estará abierta al público hasta el lunes 17 de agosto de 2026. Según información proporcionada por ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’, la entrada es libre para toda la comunidad y se realizará en la Galería Oriental del piso 11 de CEFE Chapinero.

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Esta muestra se distingue por ofrecer una experiencia instalativa e inmersiva que invita a los asistentes a reflexionar sobre el contraste entre la imagen satelital digital y las formas físicas de la superficie terrestre, ya sea el paisaje natural o urbano. De acuerdo con los organizadores, la disposición horizontal de las obras permite al público sentir las pinturas a través del tacto, lo que transforma la visita en un recorrido sensorial poco convencional dentro de una sala de exposiciones.

La exposición contará con un proceso continuo de mediación y divulgación, con especial énfasis en la inclusión. Por ello, se ha articulado con el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos (CRAC) y el Consejo Local de Discapacidad de la Alcaldía Local de Chapinero, para desarrollar experiencias sensoriales dirigidas a personas con discapacidad visual e invidentes de la localidad. Así, esta iniciativa busca garantizar que el acceso al arte sea igualitario y significativo para todos los ciudadanos.

Además, una vez concluida la muestra, se llevará a cabo un taller práctico y gratuito enfocado en pintura y técnica mixta, inspirado en la exploración y captura de imágenes satelitales. Este taller se desarrollará en dos sesiones de tres horas, con un máximo de 20 participantes, y representa una oportunidad para profundizar de manera creativa sobre las temáticas abordadas en la exposición.

‘Terráqueos: ruta de las Artes Plásticas y Visuales’ se consolida así como un espacio abierto para la reflexión y la participación comunitaria, donde la experiencia sensorial y la inclusión son pilares fundamentales, de acuerdo con la información oficial de CEFE Chapinero y la Alcaldía Local.

¿Cómo participar en el taller de pintura y técnica mixta después de la exposición Terráqueos?

De acuerdo con la información de la Alcaldía Local de Chapinero y CEFE Chapinero, una vez finalice la exposición ‘Terráqueos: ruta de las Artes Plásticas y Visuales’, los interesados podrán participar en un taller gratuito de pintura y técnica mixta. El taller se desarrollará en dos sesiones de tres horas, con cupo máximo de 20 personas, y estará enfocado en la creación artística basada en imágenes satelitales.

¿Qué significa experiencia inmersiva y sensorial en la exposición de CEFE Chapinero?

Cuando se habla de experiencia inmersiva y sensorial en ‘Terráqueos: ruta de las Artes Plásticas y Visuales’, se hace referencia a que los visitantes podrán interactuar directamente con las obras, principalmente a través del tacto. Esta modalidad, según CEFE Chapinero, convierte la visita en algo más que contemplar imágenes: implica sentir las texturas y formas, permitiendo que las personas, incluidas aquellas con discapacidad visual, vivan el arte de una manera integral y participativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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