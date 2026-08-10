Por: EL PILON SA

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Ernesto Orozco, alcalde de Valledupar, anunció la designación de Gilarys Guicet Osorio Cuellar como nueva secretaria de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo, en reemplazo de María Martha Lacouture. Esta decisión marca la continuación de ajustes en el gabinete local, que recientemente incluyó también el nombramiento de Eudes José Orozco como secretario general, de acuerdo con la información suministrada por medios de comunicación.

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Gilarys Osorio es abogada egresada de la Universidad Popular del Cesar. Además, cuenta con una especialización y una maestría en Derecho Público, títulos obtenidos en la Universidad del Norte. Su trayectoria profesional abarca 16 años en el sector estatal, con un papel destacado durante 13 de esos años en la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), donde participó en procesos de alta dirección, contratación pública, ejecución y liquidación de contratos, así como en actividades de gestión ambiental y planificación territorial. Diversos medios han señalado que la trayectoria de Osorio la vincula políticamente con Kaleb Villalobos, excandidato a la Cámara de Representantes que ha tenido gran influencia sobre Corpocesar.

La salida de María Martha Lacouture obedece a un nuevo nombramiento: liderará la gerencia y reestructuración de Mercabastos. Este es un desafío considerable para la exsecretaria, quien deberá abordar la transformación técnica y financiera de la empresa. De acuerdo con las fuentes consultadas, el propio alcalde Orozco ya ha presentado ante el Concejo Municipal un proyecto de acuerdo para modificar la estructura orgánica de Mercabastos, solicitando facultades pro tempore por seis meses que le permitan redefinir el objeto social de la compañía y, de esa forma, avanzar en el proceso de reestructuración.

Por su parte, Gilarys Osorio asume la secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo en un periodo en que la dependencia es aún reciente y enfrenta limitaciones de personal y presupuesto. El principal reto identificado para la nueva funcionaria es aumentar la capacidad de gestión de esta sectorial, una tarea fundamental para el desarrollo económico de Valledupar y para la ejecución de políticas públicas que impacten positivamente en el ambiente y el turismo local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Gilarys Guicet Osorio Cuellar, la nueva secretaria de Desarrollo Económico de Valledupar?

Gilarys Guicet Osorio Cuellar es una abogada graduada de la Universidad Popular del Cesar, especialista y magíster en Derecho Público de la Universidad del Norte, con 16 años de experiencia en el sector público y una trayectoria significativa en la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), donde estuvo durante 13 años gestionando procesos administrativos y ambientales.

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la nueva secretaria de Desarrollo Económico de Valledupar?

El reto más relevante para Gilarys Osorio es incrementar la capacidad de gestión de la secretaría, un área nueva que actualmente cuenta con poco personal y presupuesto. La funcionaria debe impulsar proyectos que fortalezcan el desarrollo económico, la gestión ambiental y el turismo en el municipio, en un contexto de limitaciones administrativas y recursos.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).