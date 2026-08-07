Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La decisión de establecer el día sin carro en Cali este 7 de agosto, coincidiendo con la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, ha generado un intenso debate entre los principales gremios del sector gastronómico de la ciudad. Según Asobares, la Asociación de Bares de Colombia, el respaldo a esta medida es claro por razones logísticas y de seguridad. Manuel Pineda, presidente de Asobares en Cali, explicó que la determinación de la Alcaldía, en conjunto con el Gobierno Nacional, busca facilitar tanto la movilidad como la protección de los invitados especiales, dado que el acto de posesión se celebrará, por primera vez, fuera de Bogotá. Así, Cali recibirá a congresistas, delegaciones internacionales, jefes de Estado y figuras relevantes, lo que, según Pineda, justifica la implementación de restricciones a vehículos particulares y motocicletas, al menos hasta las 8:00 p.m.

Sigue a PULZO en Discover

Pineda también resaltó que la suspensión de circulación privada no afectará el funcionamiento habitual del comercio nocturno, lo que permitiría continuar con las actividades económicas y turísticas tras el evento principal. Además, invitó a los visitantes a disfrutar de la variada oferta gastronómica de la ciudad, destacando la importancia de aprovechar productos tradicionales y espacios culturales como una manera de fortalecer la economía local y el turismo en Cali.

Sin embargo, la reacción de Acodrés, la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, fue opuesta. Brani Prado, presidente ejecutivo nacional de este gremio, manifestó su preocupación ante lo que describe como un golpe económico para el sector, que esperaba recibir una significativa cantidad de visitantes durante la posesión presidencial. De acuerdo con Prado, los restaurantes y establecimientos habían hecho inversiones y preparativos para atender al menos a seis mil personas proyectadas por la realización del evento. Según la Asociación, la restricción del tráfico podría traducirse en una caída del 80 al 85 % de las ventas, equivalente a más de dos mil millones de pesos en pérdidas para el sector gastronómico local.

Por este motivo, Acodrés solicitó al presidente electo y a las autoridades distritales revisar la determinación y plantear soluciones que permitan salvaguardar el desarrollo del evento sin que ello afecte a cientos de empresarios. La controversia evidencia la tensión entre la necesidad de garantizar la seguridad y el deseo de impulsar la economía local. De esta manera, a pocas horas de uno de los eventos de mayor relevancia en Cali en los últimos años, los gremios insisten en mantener sus posturas opuestas, reflejando así la diversidad de miradas que conviven en torno a una decisión de alto impacto.

¿Por qué el día sin carro en Cali afecta al sector gastronómico durante la posesión presidencial?

El día sin carro afecta al sector gastronómico porque limita la movilidad de los potenciales clientes, lo que, según la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, puede reducir drásticamente la afluencia de visitantes y, por consecuencia, las ventas esperadas durante un evento de alta importancia como la posesión presidencial en Cali.

¿Cuáles son las posturas de Asobares y Acodrés frente a las restricciones de movilidad en Cali el 7 de agosto?

De acuerdo con la información de 90 Minutos, Asobares respalda las restricciones por razones de movilidad y seguridad, ya que considera que no afectan el comercio nocturno y pueden beneficiar el turismo. En contraste, Acodrés rechaza la medida por considerarla perjudicial para los restaurantes y pide que se revise para evitar pérdidas económicas significativas.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).