Iván Cepeda anunció este viernes, durante un evento masivo en Barranquilla, la creación del denominado ‘Gabinete por la Vida’, con el que su sector político buscará ejercer oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella.

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El senador explicó que la iniciativa contará con la participación de los actuales ministros y ministras del Gobierno de Gustavo Petro, quienes, según planteó, tendrán un papel en la discusión y cuestionamiento de las políticas que adopte la próxima administración.

El anuncio representa una de las primeras definiciones públicas sobre la estrategia que asumiría el sector político liderado por Cepeda frente al nuevo Gobierno.

Aunque el senador utilizó el nombre ‘Gabinete por la Vida’, la caracterización de esta instancia como un gabinete alterno corresponde a la lectura política de su anuncio, pues Cepeda no utilizó expresamente esa denominación en su intervención.

Este es el anuncio de Cepeda (57:55):

Iván Cepeda habla de movilización contra el nuevo Gobierno

Además de anunciar esta estructura política, Cepeda planteó que la respuesta frente al nuevo Gobierno no estará marcada por la violencia.

“No responderemos al odio con odio ni al autoritarismo con violencia”, aseguró el senador durante su intervención en Barranquilla.

En cambio, señaló que su movimiento recurrirá a la movilización ciudadana y habló de la necesidad de responder con la “fuerza organizada y consciente del pueblo”.

La declaración deja planteada una estrategia que combinaría la oposición política desde el denominado ‘Gabinete por la Vida’ con la participación de sus seguidores en movilizaciones.

Cepeda no entregó detalles sobre quiénes integrarían exactamente esta nueva instancia ni precisó cuáles serían sus funciones específicas. Sin embargo, sí señaló que contará con el “concurso” de los actuales ministros y ministras.

El anuncio se produce en una jornada política marcada por el inicio del nuevo Gobierno, escenario en el que el petrismo deberá definir su papel después de la salida de Gustavo Petro de la Presidencia.

Iván Cepeda también ofreció diálogo a De la Espriella

Pese al anuncio de una oposición organizada, Cepeda también dejó abierta la posibilidad de establecer conversaciones con el nuevo Gobierno.

El senador aseguró que su sector continuará movilizándose, pero manifestó disposición para dialogar si desde la administración de De la Espriella se plantea esa posibilidad.

“Como lo ha dicho nuestro compañero Gustavo Petro, nos movilizaremos, pero si también se ofrece, estaremos dispuestos al diálogo y al acuerdo nacional”, afirmó.

De esta manera, Cepeda planteó una oposición que, según sus palabras, tendrá tres componentes: la creación del ‘Gabinete por la Vida’, la movilización ciudadana y la posibilidad de participar en un eventual diálogo nacional.

Posesión de Abelardo de la Espriella

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