Verónica Alcocer volvió a aparecer públicamente en Suecia en medio de la polémica que enfrenta en Colombia por una serie de audios y chats atribuidos a Eva Ferrer, una persona cercana a la exprimera dama. Según informó El Tiempo, Alcocer fue abordada por periodistas del medio sueco Expressen a su llegada al aeropuerto de Arlanda, en Estocolmo.

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La exprimera dama llegó a la capital sueca acompañada por allegados que la esperaban en la terminal, entre ellos la DJ Gunn Lundemo. La visita ocurre mientras en Colombia se conocen señalamientos sobre presuntas gestiones de tráfico de influencias, contratación y manejo de recursos de entidades estatales.

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Precisamente sobre esas acusaciones fue consultada por periodistas de Expressen. Ante la pregunta sobre las publicaciones que hablan de posibles investigaciones por corrupción, Alcocer respondió: “Eso no es cierto. Es una especulación”. Cuando le preguntaron por el origen de esas versiones, agregó: “No lo sé. No lo sé. La gente es…”.

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Un acompañante de la exprimera dama intervino en ese momento para explicar el motivo de su viaje a Suecia y aseguró que “está visitando a su mejor amiga”, información recogida por el diario. El medio sueco señaló además que la estadía de Alcocer podría extenderse durante unas dos semanas y mencionó algunos de sus vínculos sociales y empresariales en Estocolmo.

Verónica Alcocer regresa a Suecia. El diario Expressen registró la llegada de la exprimera dama y le indagó por su reciente escándalo en Colombia tras los audios revelados por Semana que demostrarían manejos ilegales de influencias y de dineros públicos, en contrataciones y… pic.twitter.com/2jzysNtyV0 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 7, 2026

¿Qué dijo la defensa de Verónica Alcocer sobre su viaje a Suecia?

Horas después de la llegada de Alcocer, su abogado en Colombia, Ricardo Gaviria, envió una respuesta formal a Expressen. El jurista aseguró que el viaje de la exprimera dama responde exclusivamente a asuntos personales.

“El viaje de la Sra. Alcocer a Suecia es exclusivamente por motivos personales. Una vez resueltos estos asuntos personales, regresar a Colombia de acuerdo con su itinerario previamente previsto”, afirmó Gaviria.

La defensa también rechazó los señalamientos difundidos en medios de comunicación y sostuvo que las acusaciones carecen de fundamento. La controversia tomó fuerza después de que se divulgaran audios atribuidos a Eva Ferrer Galcerán, en los que se mencionan supuestas gestiones financieras y manejo de influencias relacionados con personas cercanas al antiguo entorno presidencial.

Polémicas y logros de Petro

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