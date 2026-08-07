Por: EL PILON SA

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José Manuel Restrepo asume este 7 de agosto la Vicepresidencia de Colombia, marcando el comienzo del gobierno de Abelardo de la Espriella, que se extenderá hasta el año 2030. Su llegada representa un nuevo escenario para el segundo cargo más relevante del país, respaldada por una trayectoria destacada en economía, educación superior y gestión pública, según la información conocida hasta ahora.

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Con 55 años, Restrepo trae consigo una carrera que combina experiencia académica y administrativa. Nacido en Bogotá, estudió Economía y Finanzas en la Universidad del Rosario, completó una maestría en Economía en la London School of Economics (Inglaterra) y alcanzó un doctorado en Dirección de Instituciones de Educación Superior en la Universidad de Bath. Durante buena parte de su vida profesional, Restrepo se desempeñó como rector de la Universidad del Rosario, la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA) y el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA). Esta experiencia lo consolidó como líder del sector educativo, fortaleciendo además su perfil como académico y administrador.

De acuerdo con declaraciones de Abelardo de la Espriella, presidente electo, la elección de Restrepo como vicepresidente no surgió de una amistad previa, sino de sus credenciales profesionales y su reputación. “No lo escogí porque fuera amigo mío”, afirmó De la Espriella, quien también destacó la necesidad de rodearse de personas capacitadas para los retos venideros. En su opinión, Restrepo era “el más teso de todos”, subrayando su rol estratégico dentro del equipo de gobierno.

El tránsito de Restrepo hacia cargos públicos se dio durante el mandato de Iván Duque, cuando fue ministro de Comercio, Industria y Turismo en 2018. Desde allí, enfrentó la crisis provocada por la pandemia de covid-19 y participó en la recuperación de empresas y sectores productivos. Posteriormente, en 2021, asumió el Ministerio de Hacienda, sucediendo a Alberto Carrasquilla tras la polémica por la reforma tributaria.

Como nuevo vicepresidente, Restrepo buscará apoyar la implementación de las políticas del gobierno y aportar su visión económica en temas como crecimiento, empleo, inversión y reducción de la pobreza. Entre sus prioridades, la lucha contra el hambre ocupa un lugar central, con iniciativas como ‘Cosecha Solidaria’, enfocadas en garantizar la alimentación básica para todos los colombianos. Antes de su posesión, Restrepo reafirmó su compromiso agradeciendo a Colombia y haciendo alusión a un país con “fuerza y esperanza”.

¿Cuál es la trayectoria de José Manuel Restrepo antes de asumir como vicepresidente?

José Manuel Restrepo se destacó primero en el ámbito académico como rector de varias universidades reconocidas, entre ellas el Rosario, la EIA y el CESA. Después, ingresó a la administración pública como ministro de Comercio, Industria y Turismo, y más adelante como ministro de Hacienda, gestionando retos económicos clave durante el gobierno de Iván Duque.

¿Qué propuestas económicas trae José Manuel Restrepo a la Vicepresidencia de Colombia?

Restrepo ha priorizado estrategias orientadas a combatir el hambre y la pobreza, destacando iniciativas como ‘Cosecha Solidaria’. Además, su enfoque incluye impulsar el crecimiento económico, generar empleo y promover la inversión para mejorar las condiciones sociales del país bajo el mandato de Abelardo de la Espriella.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.