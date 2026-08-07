Arturo Calle dio a conocer que su marca fue la encargada de vestir al nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, y reveló algunos detalles del proceso de confección. Así mismo, contó que el nuevo mandatario estuvo muy pendiente de cada aspecto de la ropa que usaría en el acto protocolario.

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En su llegada a la posesión de De la Espriella, el empresario explicó que el equipo de su compañía viajó en tres ocasiones desde Bogotá hasta Barranquilla para atender los requerimientos de De La Espriella. “El presidente es una persona de mucho gusto. Tres veces fuimos desde Bogotá hasta Barranquilla y el gerente de la fábrica también fue hasta Barranquilla”, contó Calle.

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La exigencia del mandatario llegó incluso a detalles muy específicos de las prendas. “Tuvo una camisa donde el detalle que él quería era 7 cm de ancho y la camisa tenía 7.8 y nos lo señaló”, relató el empresario, quien destacó que el resultado fue una ropa elegante y acorde con la ocasión.

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El empresario Arturo Calle entregó detalles sobre cómo funcionará el comité de sabios al que fue convocado por el presidente Abelardo De La Espriella. Además, aseguró que hoy tiene puesto el traje “Arthur Street” y reveló cómo fue el proceso de confección del traje que lucirá el… pic.twitter.com/sNmQy4kiuC — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 7, 2026

Calle también contó que De La Espriella anteriormente tenía un sastre en Italia, pero decidió apostar por la industria colombiana. “Él tenía un gran sastre en Italia y dijo ‘voy a pasar a Arthur Street’. Y el vicepresidente también”, afirmó. El empresario agregó: “Para nosotros es un honor muy grande que el presidente crea como ha creído siempre en la industria nacional y seguiremos suministrando todo lo que se le ofrezca. Eso nos va a obligar a que todos los días seamos superiores”.

El color también tuvo un papel especial en la jornada. Según Calle, el azul es el tono que eligió De La Espriella y el mandatario había invitado a los asistentes a la posesión a vestir de ese color y acompañarlo con corbatas sobrias. Además de hablar sobre la ropa del presidente, el empresario entregó detalles sobre el comité de sabios al que fue convocado por el nuevo mandatario.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.