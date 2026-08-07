Gianni Infantino, presidente de la Fifa, fue uno de los invitados internacionales que llegó este viernes a la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia.

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(Vea también: 🔴EN VIVO: Abelardo de la Espriella se posesiona como nuevo presidente de Colombia)

Sin embargo, antes de entrar al recinto donde se desarrolla el acto, el dirigente del fútbol mundial tuvo que afrontar un particular ‘duelo’ fuera de las canchas.

El periodista Diego Bonilla, de Semana, lo interceptó cuando Infantino se disponía a ingresar y, literalmente, lo tomó del brazo para evitar que siguiera su camino.

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Bonilla aprovechó la oportunidad para pedirle un saludo para Colombia. Infantino, sin perder la sonrisa, respondió:

“Un abrazo y un saludo para Colombia, un gran país de fútbol con un corazón enorme. Muy feliz de estar aquí”.

Hasta ahí, todo parecía un saludo protocolario de esos que duran unos segundos. Pero Bonilla tenía otra jugada preparada. De esas marcas bien pegaditas que incomodan al rival.

Periodista le hizo marca ‘hombre a hombre’ a Infantino

El periodista no soltó al presidente de la Fifa y decidió aprovechar que lo tenía en marca personal para preguntarle por uno de los temas que más ha sonado alrededor del fútbol internacional: la posibilidad de ampliar el Mundial a 64 selecciones.

Infantino respondió con cautela.

“Se hablará de todo. Vamos a ver”, dijo.

Bonilla, que ya había conseguido detener por unos segundos al máximo dirigente del fútbol mundial, no dejó pasar la oportunidad y fue por una segunda pregunta.

“¿Y en Colombia?”, contrapreguntó.

La respuesta, sin embargo, quedó en suspenso.

Infantino llevaba prisa para ingresar al recinto de la posesión y la ‘marca’ periodística no pudo prolongarse mucho más. El dirigente siguió su camino mientras Bonilla intentaba sacarle alguna pista adicional sobre la posibilidad de que Colombia tenga un papel en una eventual expansión del torneo.

Así terminó una curiosa escena que tuvo más pinta de partido de fútbol que de alfombra protocolaria: Bonilla haciendo presión alta e Infantino buscando la salida.

Así fue el particular momento:

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Infantino, invitado especial en la posesión de De la Espriella

El presidente de la Fifa llegó a Colombia como uno de los invitados internacionales a la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella.

Su presencia llamó la atención por tratarse de una de las figuras más reconocidas del fútbol mundial y por la relación que Colombia mantiene con los grandes eventos organizados por la Fifa.

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Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.