El rey Felipe VI de España llegó este viernes a Cali para participar en la histórica posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, convirtiéndose en uno de los invitados internacionales de mayor relevancia que asistirán a la ceremonia de investidura del nuevo mandatario colombiano.

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El monarca aterrizó en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, donde fue recibido por la canciller saliente de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio; el alcalde de Cali, Alejandro Eder; la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; y el embajador de España en Colombia, Santiago Jiménez, quienes le dieron la bienvenida en representación de las autoridades colombianas.

(Vea también: Álvaro Uribe tomó decisión sobre su asistencia a la posesión de De la Espriella en Cali)

Tras los saludos protocolarios, Felipe VI recibió honores militares por parte de un destacamento de cadetes de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, institución encargada de la formación de oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). La ceremonia marcó el inicio de la agenda oficial del monarca durante su visita al país.

Con su arribo, el rey Felipe se une a la delegación que asistirá al evento de De la Espriella junto a una larga lista de mandatarios. Entre ellos están el presidente de Argentina, Javier Milei, quien llegó fuertemente custodiado, y José Antonio Kast, mandatario de Chile.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.