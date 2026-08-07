El expresidente Álvaro Uribe Vélez finalmente sí asistirá a la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, que se llevará a cabo este viernes 7 de agosto en Cali. La confirmación se conoció luego de que en las últimas horas se despejaran las dudas sobre su presencia en el acto, en medio de versiones que apuntaban a diferencias entre el Centro Democrático y el entorno del mandatario electo.

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De acuerdo con información revelada por Blu Radio, Uribe estaba evaluando su asistencia por razones relacionadas con su seguridad, su situación judicial y un asunto de carácter personal, factores que él mismo había mencionado previamente en un mensaje publicado en sus redes sociales. Sin embargo, esos temas quedaron resueltos y el exmandatario decidió viajar a la capital del Valle del Cauca para acompañar el inicio del nuevo gobierno.

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La emisora también indicó que, además de solucionarse las inquietudes del expresidente, habría un acercamiento entre las dos partes, lo que permitiría dejar atrás las tensiones que se habían comentado en los últimos días entre sectores del Centro Democrático y personas cercanas a De La Espriella.

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En la misma línea, la periodista Maritza Aristizábal, de Noticias RCN, aseguró que Uribe nunca puso en duda su presencia por motivos políticos. Según explicó, la principal preocupación del exmandatario estaba relacionada con las garantías de seguridad para asistir al evento, y no con diferencias frente al nuevo presidente.

Horas antes de la posesión, Uribe publicó un mensaje en su cuenta de X en el que envió un saludo al nuevo jefe de Estado y expresó sus deseos para el país durante el próximo cuatrienio. “Pido a Dios que en estos años que comienzan con el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella primen la tranquilidad y la felicidad para todos los colombianos”, escribió.

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En el mismo pronunciamiento, el expresidente manifestó que espera que la nueva administración tenga resultados positivos y que el debate político se desarrolle dentro de un ambiente democrático. “Necesitamos que el nuevo gobierno tenga muchos éxitos y deseamos que el ejercicio de oposición sea con argumentos. Que la violencia esté ausente”, concluyó Uribe en su primer mensaje de este viernes.

Pido a Dios que en estos años que comienzan con el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella primen la tranquilidad y la felicidad para todos los colombianos. Necesitamos que el nuevo gobierno tenga muchos éxitos y deseamos que el ejercicio de oposición sea con… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 7, 2026

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.