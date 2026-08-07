A pocas horas de asumir la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella sostuvo un encuentro con Gideon Sa’ar, ministro de Asuntos Exteriores de Israel, con quien abordó las perspectivas para fortalecer los vínculos entre ambos países.

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(Vea también: De la Espriella envió mensaje a periodistas y a medios, horas antes de asumir la presidencia)

La reunión tuvo como eje la intención del Gobierno entrante de impulsar una nueva etapa en las relaciones entre Colombia e Israel, especialmente en asuntos políticos, de seguridad y económicos. El encuentro ocurrió antes de la ceremonia de posesión de De la Espriella, programada para este viernes 7 de agosto en Cali.

Desde su cuenta de X, Sa’ar destacó el cambio que espera para los vínculos bilaterales con la llegada del nuevo mandatario. El canciller israelí aseguró que comienza una “era dorada” en las relaciones de los dos países, en referencia al rumbo que ambos gobiernos buscan darle a sus relaciones.

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“En la reunión analizamos el fortalecimiento inmediato de las relaciones políticas, de seguridad y económicas entre Colombia e Israel. Fue una reunión muy importante para el futuro de la cooperación entre ambos países. La era dorada en las relaciones entre Colombia e Israel comienza hoy”, escribió el funcionario israelí.

El encuentro se produce en un momento de cambio en la política exterior colombiana. Durante el Gobierno de Gustavo Petro, las relaciones con Israel estuvieron marcadas por fuertes diferencias y decisiones diplomáticas relacionadas con la guerra en Gaza.

Con la llegada de De la Espriella a la Presidencia, el Gobierno entrante ha planteado una modificación de esa postura y una aproximación más estrecha con Israel. En ese contexto, la reunión con Sa’ar representa uno de los primeros acercamientos de alto nivel del nuevo Ejecutivo en materia internacional.

Mi amigo, @ABDELAESPRIELLA, quien asumirá mañana como presidente de Colombia, es un líder decidido e inspirador. Su elección es una gran noticia para su país, pero también para la relación entre Israel y Colombia. De la Espriella es un gran amigo del pueblo judío y del Estado de… pic.twitter.com/6HVLKj3LHM — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) August 7, 2026

Seguridad y economía, entre los temas de la reunión

Las conversaciones entre De la Espriella y el canciller israelí incluyeron el fortalecimiento de la cooperación política, de seguridad y económica. Estos tres asuntos hacen parte de la agenda que el nuevo Gobierno busca impulsar en su relación con Israel.

El encuentro también tuvo lugar durante la visita de Sa’ar a la región, en la antesala de la posesión presidencial. El funcionario israelí confirmó previamente su asistencia a la ceremonia en Cali, donde acompañará el cambio de gobierno.

La reunión marca así uno de los primeros movimientos diplomáticos de De la Espriella antes de asumir formalmente el cargo. El mensaje de Sa’ar sobre una “era dorada” refleja las expectativas del Gobierno israelí frente al nuevo escenario político colombiano.

El cambio de administración abre una nueva etapa en la relación bilateral, aunque el alcance de las decisiones que adopte el nuevo Gobierno deberá concretarse mediante las actuaciones diplomáticas y políticas que se desarrollen desde este 7 de agosto.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.