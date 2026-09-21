Por: Noticiero 90 minutos

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La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, presentó oficialmente el 'Plan Chocó', una estrategia que busca llevar la reconstrucción del departamento más allá de atender las emergencias inmediatas tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Durante la sexta edición del Festival de las Ideas 2026, desarrollada en Villa de Leyva, la mandataria subrayó la necesidad de mantener el apoyo nacional y la colaboración de diversos sectores con el fin de transformar la situación actual en una oportunidad de largo aliento para la región. De acuerdo con Córdoba, este es un momento en el que la conversación pasó de enfocarse en lo urgente a centrarse en lo realmente importante para el futuro del Chocó.

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Según explicó la gobernadora, el enfoque del Plan Chocó no es solo reconstruir las 32.000 viviendas afectadas, las cuales representaban décadas de esfuerzo y patrimonio de las familias locales. Su intención es replantear la recuperación bajo el principio de reconstruir la vida misma en sus diferentes dimensiones, incluyendo el patrimonio y la herencia cultural y familiar. Tal como expuso durante su intervención, el territorio necesita aplicar los conceptos de “Build Back Better” (reconstruir mejor) o incluso “Build Back Bigger” (construir más grande), para no quedarse únicamente en una vuelta al estado previo, sino aspirar a un desarrollo sostenible y robustecido.

El plan abarca acciones en sectores fundamentales como servicios, infraestructura, educación, salud y fortalecimiento del tejido social. Sin embargo, Córdoba puso especial atención en la dimensión económica. Detalló que el proyecto contempla iniciativas orientadas a la generación de empleo, la creación de empresas y la atracción de inversiones, particularmente en turismo de naturaleza, minería formalizada, desarrollo energético y grandes proyectos de infraestructura, como el corredor bioceánico. Además, mencionó la necesidad de valorar adecuadamente los recursos mineros —como oro y platino— y el potencial energético del río Atrato, elementos cruciales para la recuperación y progreso del departamento.

La gobernadora también resaltó la importancia de mantener la unidad y la colaboración del país, contando con el apoyo de empresas, organizaciones y ciudadanos que han contribuido desde la emergencia. Según sus palabras, la construcción de un nuevo Chocó demanda un esfuerzo sostenido y coordinado de todos los sectores. Esta visión busca que la recuperación trascienda la simple reconstrucción de lo que existía, aspirando a transformar las bases estructurales del departamento y sentar las bases de una nueva etapa para sus habitantes.

¿En qué consiste el 'Plan Chocó' presentado tras el terremoto?

El 'Plan Chocó', presentado por la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, es una propuesta integral que busca reconstruir el departamento tras el terremoto del 10 de agosto, enfocándose no solo en la recuperación de viviendas, sino también en la restauración de servicios públicos, infraestructura, educación, salud y el tejido social. El plan incorpora además estrategias para atraer inversión y generar empleo, promoviendo sectores como el turismo, la minería formalizada y proyectos energéticos.

¿Por qué la gobernadora del Chocó plantea reconstruir más allá de las viviendas afectadas?

La gobernadora Córdoba subraya que la reconstrucción debe ir más allá de levantar nuevamente las viviendas, ya que 32.000 de ellas simbolizan décadas de trabajo y patrimonio familiar. Por ello, plantea la necesidad de reconstruir la vida, la herencia y el tejido social, aplicando los conceptos de “Build Back Better” o “Build Back Bigger”, es decir, mejorar y fortalecer el territorio para favorecer un desarrollo sostenible y resiliente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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