Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La calma habitual del municipio de Chaparral, Tolima, se vio interrumpida durante la madrugada del lunes 21 de septiembre debido a un notable incremento de la actividad sísmica en la región. De acuerdo con los registros del Servicio Geológico Colombiano (SGC), la comunidad experimentó una serie de temblores en intervalos muy cortos que comenzaron poco antes de la 1:00 a. m. y se extendieron hasta pasadas las 4:00 a. m. Durante este periodo se reportaron al menos diez eventos con magnitudes entre 2,5 y 3,0, todos caracterizados por profundidades que el SGC clasificó como superficiales, lo que significa que el origen del movimiento fue cercano a la superficie terrestre.

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La inquietud no tardó en aumentar cuando, a las 4:52 a. m., el SGC confirmó un nuevo sismo en Chaparral con una magnitud de 3,2, nuevamente con epicentro en el mismo municipio y con las mismas características de profundidad. Este acontecimiento se sumó a una racha de movimientos que mantuvieron en vilo a los habitantes durante buena parte de la noche y la madrugada. Además de los sismos locales, en la misma franja horaria se reportó un temblor en Istmina, Chocó, a la 1:35 a. m., aunque este caso fue un evento aislado respecto a la seguidilla presentada en Tolima.

Esta situación ocurre después de un domingo igualmente sísmico, pues el 20 de septiembre, Chaparral también fue el epicentro de varios temblores, incluido uno de magnitud 3,5 ocurrido a las 4:40 p. m., junto con otros movimientos en el transcurso de la tarde y la noche. La frecuencia e intensidad de los sismos ha generado opiniones divididas entre los habitantes: algunos expresan su preocupación por la seguidilla de eventos, como lo han demostrado en redes sociales, mientras otros se muestran tranquilos y enfocados en la emergencia por los prolongados incendios forestales que todavía afectan al departamento del Tolima.

Hasta el momento, los informes del SGC no notifican personas heridas ni daños materiales como consecuencia de la actividad sísmica. La entidad mantiene activo su monitoreo y ha invitado a los ciudadanos a reportar la percepción de movimientos a través de la plataforma “Sismo Sentido”, herramienta diseñada para recopilar información ciudadana sobre estos eventos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los sismos reportados recientemente en Chaparral, Tolima?

Durante la madrugada del 21 de septiembre, el Servicio Geológico Colombiano reportó al menos diez sismos en Chaparral, Tolima, con magnitudes entre 2,5 y 3,0, caracterizados por su profundidad superficial. Uno de los movimientos más fuertes ocurrió a las 4:52 a. m., con una magnitud de 3,2, y todos se sumaron a la secuencia sísmica que empezó el domingo anterior en ese municipio.

¿Qué significa que un sismo sea de profundidad superficial?

Un sismo de profundidad superficial es aquel cuyo epicentro se localiza muy cerca de la superficie terrestre. Según el Servicio Geológico Colombiano, esta característica puede incrementar la percepción y el impacto del movimiento en la zona afectada, a pesar de que la magnitud no sea elevada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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